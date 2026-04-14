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Progreso cesó a Leonel Rocco y suena Juan Ramón Carrasco como sustituto; mirá los siete equipos que ya cambiaron de entrenador

Progreso actualmente se ubica último en la tabla del Torneo Apertura, con 7 puntos, una victoria, cuatro empates y seis derrotas

14 de abril de 2026 7:53 hs
Leonel Rocco en el partido ante Peñarol

Leonel Rocco en el partido ante Peñarol

Foto: Enzo Santos / FocoUy

La derrota que sufrió Progreso ante Juventud De las Piedras el pasado domingo precipitó la salida de Leonel Rocco como entrenadores de los de La Teja, lo que fue comunicado este lunes por el club.

“Informamos que se rescindió el contrato de Leonel Rocco como entrenador de nuestro plantel principal”, señalaron en la redes.

“Una nueva pausa en este vínculo que tuvo: Campeonato Uruguayo, clasificación a Libertadores como jugador y DT, evitar el descenso en 2025 y ganar la primera Copa de La Liga”, agrega la nota de los gauchos.

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Progreso actualmente se ubica último en la tabla del Torneo Apertura, con 7 puntos, una victoria, cuatro empates y seis derrotas.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Peñarol ante Liverpool: Racing puntero

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Mientras que en la tabla del descenso está penúltimo, solo por arriba de Wanderers y por debajo de Cerro, los tres puestos que al día de hoy estarían bajando a Segunda.

Suena Juan Ramón Carrasco

Progreso ya busca un reemplazo y un nombre que suena es el de Juan Ramón Carrasco, quien está sin equipo desde hace varios años y que podría volver a la Liga AUF Uruguaya.

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Juan Ramón Carrasco

Juan Ramón Carrasco

Siete equipos cambiaron del DT

En lo que va del Torneo Apertura y el comienzo de la temporada, siete equipos ya cambiaron de entrenador.

Ello son:

Cerro: salió Nelson Abeijon y llegó Alejandro Apud

Nacional: salió Jadson Viera y llegó Jorge Bava

Boston River: salió Israel Damonte y llegó Ignacio Ithurralde

Danubio: salió Diego Monarriz y asumió Gustavo Matosas como DT interino

Juventud De las Piedras: salió Sebastián Méndez y llegó Sergio Blanco

Liverpool: salió Camilo Speranza y asumió Gustavo Ferrín como DT interino

Progreso: salió Leonel Rocco y busca DT

Los clubes que mantienen sus entrenadores

Los clubes que mantienen sus entrenadores desde el comienzo de la temporada son:

Peñarol: Diego Aguirre

Racing: Cristian Chambian

Deportivo Maldonado: Gabriel Di Noia

Central Español: Pablo De Ambrosio

Albion: Federico Nieves

Montevideo City Torque: Marcelo Méndez

Defensor Sporting: Román Cuello

Cerro Largo: Danielo Núñez

Wanderers: Mathías Corujo

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