Progreso cesó a Leonel Rocco y suena Juan Ramón Carrasco como sustituto; mirá los siete equipos que ya cambiaron de entrenador
Progreso actualmente se ubica último en la tabla del Torneo Apertura, con 7 puntos, una victoria, cuatro empates y seis derrotas
14 de abril de 2026 7:53 hs
Leonel Rocco en el partido ante Peñarol
Foto: Enzo Santos / FocoUy
La derrota que sufrió Progreso ante Juventud De las Piedras el pasado domingo precipitó la salida de Leonel Rocco como entrenadores de los de La Teja, lo que fue comunicado este lunes por el club.
“Informamos que se rescindió el contrato de Leonel Rocco como entrenador de nuestro plantel principal”, señalaron en la redes.
“Una nueva pausa en este vínculo que tuvo: Campeonato Uruguayo, clasificación a Libertadores como jugador y DT, evitar el descenso en 2025 y ganar la primera Copa de La Liga”, agrega la nota de los gauchos.