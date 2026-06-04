La última jugada de la IM para salvar los préstamos millonarios: descartó el plan Ciudad Vieja y redujo los montos de limpieza, calle y veredas

La votación que estaba marcada para abril y luego para mayo, finalmente llegará en junio. Este jueves la Junta Departamental de Montevideo resolverá -a menos que haya una nueva e imprevista postergación- si concede o no a la Intendencia de Montevideo la potestad para pedir préstamos millonarios y así atender las denominadas “prioridades ciudadanas” durante el gobierno de Mario Bergara.

El resultado de la votación aún es incierto. Se necesitan 21 votos para aprobar cada uno de los préstamos, pero como el Frente Amplio tiene 17 ediles se precisa que cuatro opositores acompañen.

Este miércoles la Intendencia de Montevideo, a través de su coordinador institucional, Justo Onandi, hizo llegar a las cuatro bancadas opositoras su última propuesta, con cambios en todos los préstamos y varias contemplaciones a los reclamos opositores.

Préstamos millonarios de la IM para limpieza, calles y veredas en la cuerda floja: oposición reclama cambios y reducciones "drásticas" de los montos

Tal como se informó semanas atrás, el único que seguro será aprobado es el de Saneamiento , que pasará de US$ 102 millones a US$ 130 millones, para expandir la red de saneamiento y empezar a reparar el colector de Punta Carretas. Tras un pedido formal de la lista 22 del Partido Nacional -que cuenta con dos ediles- la IM accedió a aumentar alrededor de unos US$22 millones para comenzar los trabajos en la zona de la calle La Paz, donde frecuentemente se inunda.

Otro de los cambios centrales de la nueva propuesta de la IM es la exclusión del préstamo de US$ 40 millones para revitalizar la Ciudad Vieja. Este plan no consiguió respaldo de ninguno de los 14 ediles opositores, ni siquiera cuando -en charlas informales- desde la comuna se planteó reducirlo sustancialmente hasta US$ 15 millones.

Desde la oposición indicaron a El Observador que el plan era “muy vago” y que cuando se presentó en la Junta ni siquiera se aclararon dudas elementales sobre a dónde iría a parar el dinero. Por ejemplo, según el relato de los opositores, ni siquiera se respondió a dónde irían a parar los US$ 4 millones solicitados para refaccionar la Plaza Matriz.

Así las cosas, el foco de este jueves estará en los otros tres préstamos: reparación de calles, de veredas y avance del plan de limpieza.

Para los tres casos y tal como había pedido la oposición, la IM resolvió bajar los montos. En el caso de limpieza, pasó de US$ 60 millones a US$ 50 millones, a raíz de que se quitó del plan la compra de 74 camiones.

Este era un reclamo de la oposición, por ejemplo del colorado Federico Paganini, que consideraba que no se debía pagar a 25 años -todos los préstamos tienen este plazo de repago- por camiones cuya vida útil será menor.

En el de veredas, la caída fue aún mayor: de US$ 65 millones se pasó a US$ 40 millones. Entre otras cosas, se sacó un factor clave para la comuna: el plan rotatorio de US$ 5 millones, donde la IM pretendía arreglar veredas y en un breve plazo recuperar el dinero -que debía ser abonado por los vecinos- para hacer nuevas veredas.

Finalmente, el plan de arreglo de calles pasó de US$ 50 millones a US$ 40 millones. En este caso se retiraron varias calles.