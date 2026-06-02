Intendencia de Montevideo impulsa que 200 presos salgan a limpiar graffitis en la ciudad

La Intendencia de Montevideo impulsa un plan para que reclusos formen cuadrillas para limpiar los espacios públicos de la ciudad, especialmente las fachadas afectadas por graffitis y pintadas.

Semanas atrás, la IM anunció la implementación de “una estrategia integral para proteger el espacio público”, que busca combatir, entre otros puntos, el robo de estatuas. Si bien no es el centro del plan, allí se informó que se incluirían también “acciones específicas de mantenimiento y limpieza, con la creación de cuadrillas dedicadas a remover graffitis, pintadas y pegatinas”.

Para esto la IM trabaja en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Diego Olivera, prosecretario de la IM, dijo a El Observador este lunes que el plan establece que unos 200 reclusos formen cuadrillas para recuperar el espacio público, especialmente las fachadas grafiteadas.

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Estos presos saldrían, en particular, de la prisión de Punta de Rieles (la Unidad Nº 6), que desde hace años es considerada un modelo dentro del sistema penitenciario por -entre otras cosas- sus actividades laborales y educativas. También se emplearía a personas que están condenadas y con medidas alternativas a la prisión .

Los detalles del plan se conocerán este martes durante una conferencia de la comuna sobre las estrategias de inclusión social de la comuna.

El caso Ruzok

La polémica en torno a las pintadas en fachadas de Montevideo volvió a escena días atrás a raíz de la viralización de la cara de "Ruzok", un graffitero de 27 años que ha hecho, según registró la IM, más de 60 tags (firmas) en la ciudad.

Con su cara en las filmaciones y en las redes, la IM y dos particulares presentaron denuncias penales y la Policía logró detenerlo en Ciudad Vieja. Este sábado la Justicia lo imputó por un delito continuado de daño agravado.

La Justicia lo envió, como medida cautelar, a arresto domiciliario por 90 días. “Es reiterante en la misma clase de hechos delictivos. Queremos prevenir que no vuelva a ocurrir”, dijo a El Observador Willian Rosa, fiscal del caso.

Rosa contó que contó con “mucha evidencia sobre tres o cuatro pintadas” y que en las próximas semanas seguirá investigando si las otras 60 pintadas denunciadas corresponden a Ruzok, más allá de que se trate de la misma firma.

El joven ya había sido condenado años atrás por el mismo delito. Sin embargo, no cuenta legalmente como antecedente penal porque la condena fue cumplida hace más de cinco años.

En una ciudad tapizada de graffitis, no es habitual que haya formalizaciones y condenas a graffiteros. “Nunca tuve un caso similar a este. Es difícil que se cuente con evidencias para ir a una formalización”, indicó Rosa.

¿Por qué Ruzok si fue imputado? Rosa dijo que el caso es "excepcional" y que tiene varios ingredientes: la cantidad de pintadas, que tiene antecedentes en el rubro y, sobre todo, que fue filmado haciéndolo.

En caso de ser hallado culpable, el delito de daño agravado es penalizado con entre tres meses y seis años de prisión, pero Rosa no descartó que se pueda alcanzar un acuerdo abreviado entre el imputado y la fiscalía para que cumpla con libertad a prueba y la pena pase a ser, entre otras condiciones, el trabajo comunitario.