Condenaron a libertad a prueba a los hombres que robaron el Monumento al Peón Rural en el Prado; vendieron la estatua por $30.000

Dos personas fueron condenadas por la justicia en las últimas horas tras el robo de la estatua de bronce del Monumento al Peón de Estancia, ocurrido en la noche del jueves 24 de abril en la esquina de Buschental y Lucas Obes, en el barrio Prado de Montevideo.

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Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el hecho fue captado por las cámaras del Ministerio del Interior, que permitieron identificar una camioneta vinculada al hurto. Al ser interrogado, el conductor del vehículo admitió haber participado en el robo junto a dos personas más. Los tres trasladaron la escultura hasta la intersección de calles Alaska y Carlos Tellier (barrio La Teja), donde la vendieron a un tercero por $30.000.

Finalizada la audiencia judicial, la justicia condenó a L.M.T., de 36 años con antecedentes penales, y a R.DS.R., de 47 años también con antecedentes, como autores de un delito de hurto agravado. Ambos recibieron una pena de 12 meses de prisión, que fue sustituida por el régimen de libertad a prueba.