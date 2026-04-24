Delincuentes robaron Monumento al Peón Rural del Prado y se lo llevaron en camioneta: hay un detenido

Un grupo de delincuentes robó el Monumento al Peón Rural ubicado en el Prado , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hurto tuvo lugar durante la noche del miércoles y fue llevado a cabo por tres hombres que arrancaron la escultura de la base y se le llevaron en camioneta.

El hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de la zona, que permitieron la identificación del vehículo y el posterior arresto de su dueño: un hombre de 47 años con antecedentes penales .

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Durante el interrogatorio, según informó la Policía, el hombre admitió haber participado del robo en cooperación con un hombre de 36 años, poseedor de antecedentes penales. Hasta el momento, la Policía desconoce la identidad del tercer involucrado y no ha encontrado la estatua.

En redes sociales circularon varias imágenes que mostraban el estado actual del Monumento al Peón Rural, del que únicamente quedan sus pies y la plataforma donde estaba insertada.

Esta obra, creada por el escultor uruguayo Federico Escalada, había sido donada a la Intendencia de Montevideo (IM) en los años treinta por la Comisión Nacional del Centenario.

Esta no es la primera vez que una escultura de la capital es vandalizada o dañada. El año pasado, a mitad de año, parte de la escultura que honra el histórico encuentro entre el científico alemán Albert Einstein y el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira fue robada.

En ese momento, los autores del crimen rompieron uno de los brazos de la figura y arrancaron una de las patas del banco en el que estaba sentada la figura, dejando la escultura inclinada.

La figura completa pesa alrededor de 100 kilos, mientras que el brazo robado se acerca a los 20 kilos.