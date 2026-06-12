"Si tanta valentía tienen": tras críticas del Frente Amplio, diputado blanco desafió al oficialismo a aplicar artículo de la Constitución para casos de inconducta

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez desafió al Frente Amplio (FA) a aplicarle el artículo 115 de la Constitución previsto para casos de inconducta de legisladores.

Las críticas del FA hacia el legislador se desencadenaron luego de las últimas declaraciones de Rodríguez hacia el gobierno nacional, ya que, entre otras cosas, dijo que el presidente Yamandú Orsi daba "vergüenza" y que el presidente de ASSE Álvaro Danza era "un delincuente" .

El diputado opositor afirma que hay "una decisión premeditada por parte de la bancada del FA" de tratar de "tapar los errores propios" y denunció que pretendieron callarlo.

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"A través de avisos y amenazas, han querido colocarnos una especie de mordaza , de censurarnos. Con este legislador no van a poder, le vamos a seguir diciendo esas verdades que tanto les duele", dijo Rodríguez en un video publicado en redes sociales.

"Si tanta valentía y coraje tienen, vayan por el mecanismo del artículo 115 de la Constitución", agregó el nacionalista.

Según el artículo en cuestión, "cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas", pero se necesitan "dos tercios de votos del total de sus componentes". El Frente Amplio tiene 48 de los 99 representantes de este órgano, por lo que no alcanza a las mayorías necesarias.

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Acá los espero… con la VERDAD no ofendo ni temo! Ni me callo, ni me voy! pic.twitter.com/AA38rQr7Nr — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) June 12, 2026

Entre otros hechos, el nacionalista denunció que hubo "amenazas" del diputado de la coalición de izquierda Mariano Tucci cuando la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue a comisión de diputados y "gritos" de parte de esta bancada cuando se debatió la instalación de una Comisión Investigadora de ASSE. Fue en esa instancia que Rodríguez cuestionó al presidente de la República.

También el diputado blanco citó una entrevista del presidente del FA en Informativo Sarandí. "No vamos a aguantar prepotencias de diputados de sectores que tienen presos por abuso infantil. Eso te tiene que dar vergüenza, no solo al Herrerismo, le tiene que dar vergüenza a todo el Uruguay", dijo Fernando Pereira. En esa misma instancia tildó a Rodríguez como "barrabrava".