"Danza es un delincuente": blancos llaman a investigar "todo lo que haya que investigar" sobre ASSE

Luego de reunirse para analizar la denuncia que presentó el gobierno de Yamandú Orsi contra la dirección anterior de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), el Directorio del Partido Nacional ( PN ) anunció su respaldo a las autoridades pasadas y cuestionó el "relato interesado y malicioso del Frente Amplio (FA)" .

"El Partido Nacional tiene la voluntad de investigar todo lo que haya que investigar para dar por tierra este relato interesado y malicioso del FA ", expresó al comienzo de sus declaraciones el presidente del partido, Álvaro Delgado.

Durante la conferencia, además, el legislador Juan Martín Rodríguez se refirió al presidente actual de ASSE, Álvaro Danza, como un "delincuente".

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"Este ataque en materia de salud pública a la administración anterior es debido a las gestiones exitosas que ha tenido el Ministerio de Salud Pública y la anterior administración de ASSE , que le tocó la difícil situación bastante compleja de tener que enfrentar una pandemia con éxito, tanto en la cobertura de los usuarios", aseguró.

Tras esto, señaló que la decisión de respaldar al anterior directorio del prestador de salud y al diputado y exviceministro de Salud José Luis Satdjian se tomó en base al "intercambio" con ellos y evaluando la "información y datos" sobre la gestión.

"Estas gestiones están siendo objeto de una embestida que poco tiene que ver con la salud y mucho tiene que ver con la política", sostuvo y añadió que desde el oficialismo se busca "desmontar, denigrar y denostar la gestión anterior".

Luego de Delgado, tomó la palabra el diputado Federico Casaretto, quien había presentado la solicitud de crear la Comisión Investigadora sobre ASSE, y catalogó la denuncia del FA contra la administración pasada del prestador como una maniobra de "enchastre político".

"Hoy va a quedar arriba de la mesa muy claro quiénes verdaderamente queremos llegar a fondo y quiénes no", dijo en referencia a la votación que tendrá lugar en la Cámara de Diputados, para aprobar o no la propuesta de la oposición de instalar una investigadora sobre ASSE entre 2015 y 2026 o la del partido del oficialismo para analizar únicamente la gestión anterior, de 2020 a 2024.

"El Frente va a tener que explicar por qué no vota una posición que investiga absolutamente todo", agregó.

Tras esto, definió como "miserable" la decisión del partido de izquierda de "tratar de investigar el peor momento que nos tocó vivir a todos los uruguayos, en la pandemia".

Después, aseguró que dentro del Parlamento habrá una "batalla" donde van a "defender lo que fue bien hecho", denunciar "que el gobierno del FA niegue sistemáticamente que se investigue el caso Danza" y pedir que se indague sobre ese "episodio confuso que tiene más sombras que luces donde la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, redujo la sanción de una médica anestesista".

Consultado por las negociaciones para conformar una investigadora única, Casaretto cuestionó las "idas y vueltas" en el diálogo con el oficialismo y criticó que "permanentemente" se planteara "cambiar figuritas".

"Nosotros no estamos dispuestos a recorrer un camino en el cual haya algo prohibido de investigar, y más con las denuncias que hemos presentado arriba de la mesa", dijo.

Finalmente, continuó en la oratoria el legislador y coordinador de diputados Rodríguez, que comenzó diciendo que "el doctor Álvaro Danza —presidente de ASSE— es un delincuente".

"Si algo hemos visto en este periodo de gobierno, es que ha sido la peor gestión en materia de administración de salud desde la creación de ASSE. La peor gestión de salud estuvo comandada por la ministra Luchtenberg y por el doctor Danza", sostuvo después.

Además de esto, el Partido Nacional divulgó en las últimas horas un comunicado donde expresó su "más amplio respaldo a las anteriores autoridades de ASSE en las personas de los Dres. Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, y del MSP en la persona del Lic. José Luis Satdjian, ante el embate político y judicial por parte del FA".