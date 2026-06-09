Apoyo a fideicomisos de Bergara genera diferencias en la interna del Partido Nacional: analizan discutir caso en directorio

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , logró una importante victoria política el jueves de la semana pasada al conseguir que la Junta Departamental le aprobara cuatro fideicomisos por US$ 260 millones en total para saneamiento, calles, veredas y limpieza.

Para lograr la aprobación, que requería de una mayoría extraordinaria, el frenteamplista negoció individualmente con cuatro ediles de la oposición –dos blancos, un colorado y un independiente– accediendo a buena parte de sus planteos a cambio de los votos.

La votación fue destacada por el politólogo Antonio Cardarello como un “triunfo del pragmatismo microlegislativo” de Bergara. “Al ajustar montos y ofrecer contrapartidas locales, logró que estos ediles desoyeran las directivas de sus líderes nacionales”, señaló.

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En una columna en La Diaria, Cardarello subrayó que el intendente entendió que la confrontación legislativa era un “camino hacia la parálisis”, algo que lo diferenciaba de su antecesora Carolina Cosse cuyo quinquenio estuvo marcado por el “bloqueo institucional”.

La aprobación generó diferencias en la interna del Partido Nacional y abrió heridas que están lejos de cerrarse.

Esto porque quienes votaron –Joaquín Campos y Nicolás Hernández de la lista 22– se apartaron de la mayoría de ediles de la lista 1 que resolvió solamente apoyar la votación, como lo han hecho históricamente, para el saneamiento.

Según reconstruyó El Observador con fuentes nacionalistas de Montevideo, las diferencias se arrastraban desde hacía varios días pero cobraron intensidad la última semana luego que la departamental blanca encabezada por Martín Lema fijara posición el lunes 1° de junio.

Desde ese día, los principales dirigentes nacionales intercambiaron mensajes bajo el supuesto de que las negociaciones en curso que tenía la Intendencia podían derivar en que los blancos votaran divididos, lo que finalmente ocurrió.

Hubo llamadas, mensajes y movimientos buscando ordenar una posición común. El tema escaló hasta llegar al directorio, que trató el asunto por WhatsApp –con intervenciones de Luis Alberto Heber, Javier García y Armando Castaingdebat, entre otros– y terminó apoyando, por mayoría, la decisión de la departamental.

“Habiendo tomado conocimiento de la comunicación remitida por la Comisión Departamental de Montevideo, distribuida oportunamente a todos los integrantes del Directorio, la Comisión de Asuntos Políticos lo analizó y decidió pasarlo a consideración del cuerpo, expresando este que comparte y respalda plenamente lo manifestado en la misma”, dice la comunicación firmada por el presidente Álvaro Delgado y los tres secretarios (Castaingdebat, Gloria Rodríguez y María de Lima) que fue enviada a todos los ediles el jueves de la votación pero no fue divulgada públicamente.

Si bien los nacionalistas son un “partido de hombres libres” y no se aplicó disciplina partidaria, hay dirigentes que están afines a impulsar una discusión en la interna del directorio acerca de la actuación de los ediles de la lista 22.

Una posibilidad era que el asunto se discutiera en la sesión de este martes, pero eso no ocurrirá dado que la convocatoria es “extraordinaria” por ASSE y no se pueden sumar asuntos al orden del día, por lo que –en caso de tratarse– el tema quedará para otra sesión.

El malestar entre los afines a Lema los lleva, de hecho, a mencionar que el partido debe ser “cauto” con ellos y no olvidar cómo fue su proceder de cara a eventuales responsabilidades políticas en el futuro. También hay quienes se proponen pasarlos por la comisión de ética.

Lema, en tanto, utilizó una metáfora para dar las razones sobre la negativa a votar y dijo a El Observador que si un auto “pierde aceite” lo principal es “solucionar la pérdida, no echarle más aceite”.

La encuesta y la incidencia

Desde la lista 22, en tanto, destacan que actuaron buscando beneficios específicos para los vecinos, que lograron incidir y que toda la ejecución del dinero va a estar controlada por comisiones que fueron votadas en la sesión.

Entre dirigentes nacionalistas circula una fracción de una encuesta que muestra que una mayoría de votantes de la coalición republicana eran afines a que votaran un incremento del gasto para obra pública solicitado por la Intendencia.

La consulta específica, realizada por Opción en febrero de este año, señala que 61% dijo que debían votar la iniciativa, mientras que 32% señaló que no y 7% no contestó.

En una entrevista con el programa En Perspectiva, el edil Campos señaló que entre los blancos hay “acuerdo” en que la gestión “ha sido un desastre” pero consideró que apoyar estos instrumentos no es “respaldar”. “Siempre participamos de los procesos colectivos. Se trató en la bancada, hubo una reunión final, se expresaron las distintas posturas y dijimos que si los cambios eran de recibo íbamos a votar”, sentenció.