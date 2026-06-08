Medio millón de contenedores domiciliarios, veredas financiadas y préstamo de US$ 260 millones: el plan de Bergara para transformar Montevideo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , se refirió a la aprobación de cuatro préstamos por un total de US$ 260 millones para la comuna por parte de la Junta Departamental y explicó qué se hará con ese dinero.

"Esto nos permite acelerar procesos y servicios que la gente demanda" , destacó el jefe comunal este lunes en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Tras esto, celebró como un "triunfo" la aprobación de los préstamos y señaló que "hay que priorizar el hacer cosas para el bienestar de la gente" .

Préstamos millonarios para Montevideo: Bergara consiguió los votos para avanzar en planes de limpieza, saneamiento, veredas y calles

"Decir que la ciudad toda está sucia es una imagen que se quiere instalar", dijo Bergara y aseguró que hay zonas donde se ven "resultados"

" Estamos logrando avanzar con un monto que es histórico y ahora tenes el compromiso de ejecutarlo razonablemente con mucha transparencia", dijo.

Además, marcó que con la aprobación de los recursos financieros se instaló una "comisión de seguimiento" por la ejecución de los planes.

Consultado por el impacto de este dinero en la recolección de basura en la capital, aseguró que "se llegará a medio millón de hogares con contenedores domiciliarios".

"Avanzamos al ritmo que hemos podido. Hasta ahora, lo que hemos avanzado ronda el 10%; con esta inyección de recursos aceleramos los plazos. En algún momento del 2028, llegaremos a cubrir un plan muy ambicioso que permitirá cambiar el sistema de recolección de residuos", afirmó.

Sobre la reparación de veredas, mencionó que finalmente no se llegará a la "cuarta parte" de las calles de Montevideo y reconoció que "será un poco menos".

"Las prioridades están explícitas en el programa, vinculado a veredas en asentamientos, en las principales avenidas y sus derivaciones, y después llegaremos hasta donde podamos en los barrios", explicó.

Según Bergara, la reparación de estos espacios en algunos casos no se cobrará, como en zonas de bajos recursos o espacios con problemas con raíces de árboles, pero en otros sí, ya que el cuidado de las veredas es "obligación de quien vive frente a ella".

"Nosotros decidimos salir a hacer las veredas y después cobrar lo que haya que cobrar en el largo plazo, sin ningún afán recaudatorio ni de ahogo financiero de nadie", sostuvo.

En otro momento del diálogo, Bergara se refirió al nivel de deuda de la comuna y destacó que este es "bajísimo".

"La deuda de saneamiento con el BID llega hasta el 2041. El endeudamiento es del 3%, muy bajo, y aún con este financiamiento aprobado, seguirá siendo bajo", aseveró.