"Decir que la ciudad toda está sucia es una imagen que se quiere instalar", dijo Bergara y aseguró que hay zonas donde se ven "resultados"

El intendente de Montevideo (IM), Mario Bergara , respondió a las críticas de la oposición en cuanto al estado de la limpieza en la capital y sostuvo que "decir que la ciudad toda está sucia es parte de un eslogan y de una imagen que se quiere instalar" .

"Creo que la exposición del director de Desarrollo Ambiental y el despliegue de todas las tareas que se han venido desarrollando en estos meses están mostrando sus resultados ", sostuvo en cuanto a la comparecencia de este lunes del director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonard Herou, ante la Junta Departamental.

"Si se va a las zonas y los barrios donde ya se está transformando el pasaje de los contenedores de la vía pública hacia los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, la gente inmediatamente manifiesta una percepción positiva ", agregó en la rueda de prensa consignada por Telemundo.

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Bergara después recordó que en Montevideo hay todavía unos "11.000 contenedores en la vía pública" y apuntó que hoy la intendencia tiene únicamente una capacidad de recoger diariamente "entre 4.000 y 4.500" .

"Por eso es que decíamos que lo que fue hace 20 años o 25 años parte de la solución —los contenedores en la vía pública—, hoy con el desarrollo del tema de los residuos, tenemos 70, 80 % más de volumen de residuos, se transformó en parte del problema y por eso es que el cambio en el sistema de recolección es fundamental para volver a tener solución", aseveró.

Consultado por las expresiones de la oposición que dicen que la ciudad está "toda sucia", respondió: "Eso es más un eslogan que un diagnóstico".

"Supongo que será el talante de oposición cerrada que lamentablemente a veces tenemos. No creo que pueda decirse que la ciudad está toda sucia, ¿hay problemas de contenedores desbordados en algún lado? Sí. Hay 11.000 contenedores en Montevideo, ¿puede haber contenedores desbordados? Por supuesto que sí. Ahora, decir que la ciudad toda está sucia, creo que es parte de un eslogan y de una imagen que se quiere instalar", sostuvo.