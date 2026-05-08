Bergara aseguró que habrá que "analizar" el proyecto presentado por Cosse para el Palacio Legislativo y dijo qué ve con "buenos ojos"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , se refirió al proyecto presentado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , para transformar los alrededores del Palacio Legislativo y construir un nuevo anexo , en el marco de los 100 años del histórico edificio.

La propuesta de Cosse incluye cambios en el tránsito , por ejemplo eliminar la circulación vehicular en uno de los anillos de la circunvalación de la Avenida de las Leyes .

"Solo hemos visto, a nivel de la intendencia, un primer dibujo inicial que vamos a tener que analizar. Obviamente, implica una afectación importante a cuestiones que son claramente preocupación de la intendencia , como el tema de la movilidad, el tránsito y el transporte colectivo", señaló Bergara en rueda de prensa, luego de participar en la firma del convenio colectivo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el Ministerio de Trabajo.

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Aunque mostró cautela respecto a los cambios en el tránsito y la movilidad, aseguró que es " buena cosa " que el proyecto incluya " mejorar toda la parte del espacio público y del desarrollo urbano " en los alrededores del Palacio Legislativo.

De esta manera, Bergara consideró que la propuesta de Cosse tiene tres aspectos: la construcción de un nuevo edificio anexo —que sostuvo no es competencia de la intendencia analizar—, el acondicionamiento urbano en los alrededores y los cambios en la movilidad.

Respecto al acondicionamiento urbano, insistió en que esa faceta de la propuesta es vista con "muy buenos ojos".

"La que tenemos que analizar con mucho más detenimiento es el impacto de la parte que involucra a las calles alrededor, el sentido de las preferencias de las calles, por dónde va a ir el transporte colectivo. Eso lo tenemos que analizar. Solo con un primer dibujo no podemos dar una opinión definitiva", subrayó.

Tal como informó El Observador este jueves, la propuesta presentada por Cosse generó "varias dudas" a nivel de la Intendencia de Montevideo.

Las fuentes consultadas explicaron que este proceso en el que pueden surgir diferencias es normal también en los proyectos promovidos por privados. En este caso, la comuna procura estudiar cuál será el impacto en el tránsito de la zona al achicar una parte de la avenida y analizar cómo cuadra con una “mirada más profunda” a la hora de contemplar la movilidad hacia el oeste del departamento.

La propia Cosse concedió este lunes en conferencia de prensa que a partir de ahora trabajarán junto a la Intendencia de Montevideo para estudiar las posibles modificaciones en el tránsito.