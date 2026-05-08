Nuevas subas de precios para el ganado gordo en medio de una faena históricamente baja

La faena de abril fue la más baja desde setiembre de 2013 y refleja una oferta de ganado gordo que sigue siendo limitada, con perspectivas de firmeza en los precios

Los precios del ganado gordo llevan cinco semanas de suba luego del ajuste de marzo e incluso se están afirmando en plena ventana de faena de animales terminados en corrales de engorde para la cuota 481 que habitualmente enfría el mercado.

La oferta de hacienda de pasto sigue siendo escasa y la industria muestra mayor avidez por ganados especiales.

Se achicó la brecha de precios y entradas entre plantas, con cargas ágiles, en torno a siete días.

Sobre el cierre de la semana hubo negocios de US$ 5,50 a US$ 5,60 por kilo para novillos y entre US$ 5,20 y US$ 5,30 por kilo para las vacas, con algunos centavos más por lotes especiales. Se reportaron negocios en el norte del país por encima de esos valores.

La vaquillona cotiza entre US$ 5,50 y US$ 5,60 por kilo, impulsada por la faena para el abasto.

Buen clima para la ganadería

“La principal característica hoy es la buena demanda y firmeza de precios para los ganados especiales y pesados, que siguen saliendo a cuentagotas”, señaló el consignatario Diego Arrospide, director de Escritorio Arrospide. “Me da la sensación que estamos encontrando algo de estabilidad en los precios”, apuntó el operador.

novillo gordo

Por el momento tampoco se observa un gran volumen de oferta apareciendo en el mercado. Sí ha comenzado a verse algo más de vacas, y algunos ganados del norte con mayores pretensiones de valor, especialmente en zonas donde la situación forrajera ha sido más favorable.

Sin embargo, para el consignatario, en el mediano plazo no parece probable un aumento importante de la oferta en un otoño favorable para la ganadería desde el punto de vista climático y con las pasturas empujando. La expectativa es que pueda aparecer algo más de oferta sobre finales de mayo, cuando bajen las temperaturas y se consolide más volumen de ganado terminado.

Señales de firmeza de precios

“Me imagino un mercado que va a seguir firme, porque las señales que hoy transmite la industria son esas. Y esperemos que se encuentre una estabilidad en estos precios que son excepcionales para el productor y que sean sanos para la industria también”, indicó Arrospide.

faena

Para José Manuel Rodríguez, director de Agro Consignas, el aumento de la oferta no va atado a un tema de precios. “Más allá de que la industria salga a pagar valores exorbitantes, no va a aparecer la oferta”, consideró. “No da el ganado ofrecido para que las plantas trabajen a un 50%”, comentó. Esta situación de alta capacidad ociosa es remarcada desde el sector industrial, con muchas plantas con dificultades para completar faenas.

Piso de faena, techo en precios de exportación

La faena vacuna fue la más baja en más de 30 años para el mes de abril, con 130.357 cabezas, y debería repuntar en mayo. Y considerando todos los meses, fue el menor volumen registrado desde setiembre de 2013. La faena del mes pasado se desplomó 39% frente un año atrás y en el primer cuatrimestre acumula una baja de 18%.

carne vacuna

La tendencia es similar en Argentina, con una caída de 20% para la faena de abril y 10% en el primer cuatrimestre.

Mientras la industria se disputa los pocos ganados disponibles, el mundo sigue ávido por carne vacuna y los valores se sostienen en niveles históricos.

Abril marcó el precio de exportación más alto de la serie histórica para el mes con un promedio de US$ 5.502 por tonelada, solo por debajo del récord total alcanzado en marzo de US$ 5.799, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Nuevos récords en precios de reposición

Aunque la salida de hacienda gorda es acotada, el mercado de ganado de reposición mantiene una muy buena dinámica, tanto en las pantallas como en negocios particulares.

ternero

Esta semana, en Lote 21, los terneros marcaron un nuevo máximo con un promedio de US$ 4,13 al kilo, 1% arriba del remate anterior y 42% por encima de un año atrás. El promedio por cabeza fue de US$ 737.

El destaque fue para los terneros livianos, que sumaron 6,5% sobre el remate anterior, con un promedio de US$ 4,74 al kilo y máximo de US$ 5,31.

En negocios de campo, “todas las categorías de reposición están demandadas y hay colocación a muy buenos precios, apareciendo ya un volumen un poco más importante de ganados preñados”, comentó Arrospide. En Lote 21 las vacas preñadas promediaron US$ 1.308 con una suba de 3% respecto al remate anterior y marcaron un nuevo récord con una suba que en el año acumula US$ 260 por cabeza.

La exportación en pie ha incidido en la demanda, así como los corrales y el mercado interno. En las categorías livianas se ha generado una demanda adicional, destacándose las terneras por las buenas perspectivas para la cría.