El alocado festejo del Pacha Espino tras la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Conference League: mirá el video

El Rayo Vallecano clasificó a la primera final de su historia tras vencer 2-0 en el global al Estrasburgo de Francia para meterse en la definición de la UEFA Conference League , en la que enfrentará al Crystal Palace de Inglaterra el próximo 27 de mayo en Leipzig.

Uno de los integrantes de esta gesta es el uruguayo Alfonso Pacha Espino , que fue clave en el gol de la victoria en el partido de vuelta de las semis, y que tras el partido también fue protagonista de los festejos del equipo español.

Espino, que disputó 85 minutos del encuentro en Francia, envió el centro que derivó en el gol de Alemao para darle al Rayo el 1-0 que derivó en la histórica clasificación.

El centro de Alfonso Espino que terminó en el gol del Rayo contra el Estrasburgo

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Tras el partido las redes del conjunto de Vallecas publicaron varios videos de los festejos del plantel, entre ellos uno en el que el Pacha se llevó todos los flashes.

Al ritmo de Se parece más a ti, histórica canción tropical de la banda argentina Jambao, los futbolistas del Rayo se pusieron a bailar, y Espino decidió ir un paso más allá: se subió a la mesa central del vestuario y protagonizó un baile que fue celebrado por todo el plantel, que le tiró agua y botellas al uruguayo.

Luego el lateral de 34 años comenzó a saltar arriba de la mesa junto al golero argentino Augusto Batalla, que atajó un penal en el último minuto de la vuelta.

Espino lleva 41 partidos disputados esta temporada con el Rayo Vallecano, con 2.211 minutos jugados, lo que da un promedio de 53 minutos por partido. Anotó cuatro goles, dos por LaLiga de España y otros dos por la Conference League.

El Pacha ya jugó 93 partidos en las tres temporadas que lleva en el Rayo, que el 27 de mayo disputará la primera final de su historia, y buscará su primer título en Primera.

Nunca ganó una liga ni llegó siquiera a la definición de una Copa del Rey, así como tampoco había llegado nunca a una final de un torneo internacional.