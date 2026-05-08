ETIAS: qué viajeros uruguayos no deberán tramitar el permiso de viaje para entrar a Europa

Europa confirmó el valor del permiso de viaje del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para los ciudadanos uruguayos y de otros 59 países que quieran ingresar a uno de las 29 naciones que integran el Espacio Schengen .

El documento que empezará a exigirse de manera obligatoria desde el último trimestre de 2026, demandará de una inversión extraordinaria de 7 euros. El objetivo central de su implementación residirá en fortalecer la seguridad mediante la identificación de viajeros antes de su llegada a uno de los puntos de destino.

Los viajeros de Uruguay deberán tramitar el permiso ETIAS para arribar a uno de los 29 países del Espacio Schengen.

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La gestión del permiso ETIAS para viajar a Europa desde el último trimestre de 2026 será únicamente online, a través del sitio web oficial. El formulario incluye datos personales, datos del pasaporte, detalles laborales y preguntas sobre los países a visitar.

¿Cuánto costará el ETIAS para viajar a Europa?

ETIAS 2026 Entra a regir el ETIAS

El valor del ETIAS será de 7 euros. La autorización tendrá una validez de tres años para múltiples entradas, o hasta que venza el pasaporte del solicitante.

Con el ETIAS se podrá permanecer hasta 90 días en un período de 180 días dentro de los 29 países europeos que lo exigen.

¿Cuándo pedirán el ETIAS?

El oficial de migraciones, aun con el ETIAS autorizado desde el último trimestre de 2026, podrá solicitar el pasaporte con validez mínima de 3 meses después de la fecha prevista de salida del Espacio Schengen. También pasaje de salida con el que se demuestre que se abandonará el territorio antes de los 90 días.

PASAPORTE DE URUGUAY

Además, deberá presentarse reserva de alojamiento o carta de invitación de familiar, acreditar solvencia económica para la estadía y contar con seguro médico de viaje con cobertura mínima de 30.000 euros para emergencias y repatriación.

¿Qué viajeros uruguayos quedarán exentos de tramitar el ETIAS para viajar a Eruopa?

Según la información detallada en el apartado de Preguntas frecuentes del sitio oficial de ETIAS, las personas que tengan varias nacionalidades y una de ellas correspondientes a un país de Europa que requiera de la autorización en 2026, estará exenta de realizar el trámite sólo si dispone del documento de viaje emitido por este último.

"Asegúrate de utilizar ese documento de viaje durante tu viaje", reseña el portal.