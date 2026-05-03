"Lobacabana": Shakira cantó ante dos millones de personas en la playa de Rio de Janeiro

Bajo la luna llena, la estrella del pop latino Shakira deleitó este sábado a una marea humana en la icónica playa de Copacabana en Rio de Janeiro, durante más de dos horas cargadas de hits y palabras de amor por Brasil.

Una loba - como se conoce a la cantante colombiana- formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de su aparición en el escenario pasadas las 23H00 (02H00 GMT), con más de una hora de retraso.

Shakira subió a tarima vestida con los colores brasileños, en medio del chasquido de abanicos del público.

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"Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Rio", publicó en X el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, quien citó como fuente al órgano oficial de turismo Riotur.

AFP__20260503__A9MR786__v1__MidRes__BrazilColombiaMusic Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

"¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", saludó a su gente Shakira, en impecable portugués y sobre un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados.

Además de interpretar éxitos como "Hips don't lie", "La bicicleta", "La tortura" y "Estoy aquí", sumó las participaciones de los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, leyendas de la música popular de Brasil, y la estrella pop brasileña Anitta, con quien bailó funk de estilo local.

Con este show en el que cambió diez veces de vestuario, la artista de 49 años ha seguido los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

"Ama mucho a Brasil"

La creadora del himno mundialista "Waka Waka" tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

"Me inspiro mucho en ella, es una mujer latina en la cumbre", dijo a la AFP Joao Pedro Yelin, un diseñador de 26 años que llegó desde Sao Paulo, vestido con un sobretodo hecho de retazos que representaban banderas de países de América Latina.

"Ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros, lo tenemos nosotros por ella", dijo Graciele Vaz, de 43 años, que durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Rio.

La mujer llevaba en su espalda un gran tatuaje con el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, símbolo de la gira "Las mujeres ya no lloran".

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró esta gira, la primera en siete años y que ya se coronó con el Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

"Lobacabana"

Enormes carteles con el rostro de Shakira tapizaron Rio en los últimos días.

En Copacabana -rebautizada "Lobacabana"- los vendedores abarrotaron la arena y la calle ofreciendo desde abanicos, gorras y camisetas hasta frasquitos con "lágrimas de Shakira", un guiño al título de la gira.

Gigante lusófono, Brasil siempre se ha sentido al margen de América Latina, hasta el punto de preguntarse si su propia identidad es también latina.

Pese a su histórico desdén hacia artistas extranjeros, se abre poco a poco a la música latinoamericana que hoy hace bailar al planeta entero.

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y con el que cerró el megashow de este sábado.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

El año pasado, al día siguiente del concierto de Lady Gaga, la policía anunció que había frustrado un atentado con bomba planeado por un grupo que "difundía discursos de odio", en particular contra la comunidad LGBT.

La alcaldía de Rio estima que el evento inyectaría más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

AFP