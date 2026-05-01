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Tras décadas al borde de la desaparición, el oso panda salió del peligro de extinción: los motivos del cambio

Hace apenas tres décadas, las proyecciones eran alarmantes y se calculaba que existían menos de 1.000 pandas en libertad

1 de mayo de 2026 20:13 hs
Dos crías de oso panda en el zoológico de Viena, Austria
Dos crías de oso panda en el zoológico de Viena, Austria EFE

Tras décadas de estar al borde de la desaparición, el panda gigante logró salir de la lista de especies en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) actualizó su estatus a "vulnerable" gracias a un aumento sostenido de su población en estado silvestre.

El cambio de categoría refleja el éxito de las políticas de conservación implementadas a largo plazo. Según los últimos censos, la población en su hábitat natural experimentó un crecimiento significativo, alejando a la especie del riesgo inminente de desaparición.

Los motivos de la recuperación

El avance en la conservación del panda gigante se debe principalmente a las estrategias de protección impulsadas por el gobierno de China. Una de las medidas más efectivas fue la creación de una extensa red de reservas naturales, que pasaron de ser 14 a más de 40 en las últimas décadas.

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Estas áreas protegidas permitieron restaurar y preservar los bosques de bambú, que constituyen entre el 90% y el 98% de la dieta de estos animales. Sin este alimento, la supervivencia y reproducción de la especie resulta inviable.

Además, se implementaron corredores biológicos para conectar poblaciones de pandas que habían quedado aisladas. Esta medida facilitó el encuentro entre ejemplares y mejoró la diversidad genética, un factor clave para la salud de la especie.

Cuántos ejemplares quedan en libertad

Los registros más recientes indican que la población de pandas gigantes en estado silvestre superó los 1.800 individuos, alcanzando estimaciones cercanas a los 2.000 ejemplares.

Hace apenas tres décadas, las proyecciones eran alarmantes y se calculaba que existían menos de 1.000 pandas en libertad. El incremento sostenido de crías y ejemplares jóvenes fue determinante para que la UICN y organizaciones como WWF confirmaran la mejora en su estatus.

A esta cifra se suman más de 600 individuos que habitan en cautiverio alrededor del mundo, formando parte de programas internacionales de reproducción y estudio científico.

Las amenazas que todavía persisten

A pesar de la reclasificación a especie "vulnerable", los especialistas advierten que el panda gigante no está completamente fuera de peligro. El estado actual requiere mantener una vigilancia constante para evitar retrocesos.

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos a futuro. Las alteraciones en la temperatura amenazan con destruir hasta el 40% de los bosques de bambú en los próximos 80 años, lo que dejaría a los pandas sin su principal fuente de alimento.

Por otro lado, la fragmentación del hábitat debido a la construcción de infraestructura humana sigue siendo un problema. Las actividades agrícolas, la tala y la expansión de carreteras limitan el territorio disponible, incrementando el riesgo para las poblaciones que aún permanecen dispersas.

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