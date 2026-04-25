El próximo primer ministro de Hungría denunció que "oligarcas" vinculados a Orbán están transfiriendo miles de millones a Uruguay

El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, denunció este sábado que una red de “oligarcas” vinculados a Viktor Orbán está transfiriendo “decenas de miles de millones” a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguay y “otros países lejanos”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el flamante jefe de Gobierno electo de la nación de Europa Central indicó que los registros de sumas enviadas en moneda local "forints" figuran en múltiples informes bancarios. Según afirmó, la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV) “ha suspendido varios movimientos de alto valor” ante la “sospecha de blanqueo de capitales”.
“Tengo conocimiento de que la NAV, basándose en informes de los bancos, ha suspendido varias transferencias de alto valor vinculadas al círculo de Antal Rogán por sospecha de blanqueo de capitales. Exijo a la dirección del organismo que congele de inmediato estos fondos robados”, sostuvo.
La denuncia de Magyar se da en medio del proceso de conformación del próximo gobierno húngaro, en marcha desde el 12 de abril, luego de su triunfo en las elecciones parlamentarias que puso fin al mandato de Orbán tras 16 años en el poder.
De 45 años, Magyar reclamó además a la Fiscalía General, a la Policía Nacional y a las autoridades de la NAV que “detengan a los criminales que han causado daños por miles de millones de forints”.
“Una vez más, exijo al fiscal general, al jefe de la Policía Nacional y al director de la NAV que detengan a los responsables y que no les permitan huir —antes de la formación de un gobierno de TISZA— hacia países desde los que la extradición no es actualmente posible”, agregó.
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Péter Magyar se convertirá en el próximo primer ministro de Hungría
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En otro tramo, el líder del partido TISZA aseguró tener información de que los “oligarcas” vinculados al primer ministro saliente “han comenzado a vender TV2 y otros medios de comunicación a precios por debajo del mercado”, incluido, según alertó, el buque insignia de propaganda asociado a Rogán, Lounge Event Kft.
“Exijo a los inversores nacionales e internacionales responsables que se abstengan de adquirir activos vinculados a esta red; de lo contrario, podrían enfrentarse a la Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de Activos”, advirtió.
Por último, afirmó que “varias familias oligarcas ya han abandonado el país” y que se espera que la familia Mészáros viaje a Dubái en los próximos días. “Según los informes, algunas de estas familias ya retiraron a sus hijos de la escuela y están organizando seguridad privada para su salida”, concluyó.