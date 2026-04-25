Interventor del Casmu brinda servicios jurídicos a emergencias móviles que compiten con esa mutualista

Uno de los interventores que el Ministerio de Salud Pública designó en el Casmu trabaja también para una gremial de emergencias médicas cuyos socios compiten con la mutualista en ese campo.

Tal es uno de los varios aspectos noticiosos que emergen de un pedido de acceso a la información pública que la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extra Hospitalaria (Ceamex) realizó al MSP y que fue respondido el 4 de marzo.

El pedido fue realizado a nombre de la Cámara por el abogado Wilser Briozzo, que al mismo tiempo es uno de los interventores del Casmu. En el propio escrito se señala que el firmante “brinda servicios jurídicos a la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extra Hospitalaria”.

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Ceamex está integrada por varias de las principales emergencias móviles del país, que compiten con la emergencia 1727, propiedad de Casmu.

Consultado el presidente de Casmu, Domingo Beltramelli, respondió a través de la empresa que maneja la comunicación de la mutualista: hizo saber que no haría comentarios sobre la situación planteada con el interventor.

Por su parte, Briozzo dijo que no ve incompatibilidades: “A la Cámara la estoy asesorando solo en este caso puntual”. “Me contrataron solo para hacer este pedido de acceso a la información”, declaró.

El pedido de informes realizado por Briozzo procura establecer cuáles son las emergencias móviles habilitadas por Salud Pública en general, y en concreto si la empresa Socorristas lo está.

En el escrito presentado ante el MSP, la Cámara de Emergencias plantea que “se encuentra analizando reclamos realizados por varios asociados quienes denuncian la prestación de servicios de atención médica con unidades móviles por empresas que no contarían con la debida autorización”.

“Como dispone la autoridad sanitaria, para que una empresa pueda brindar servicios de atención médica de emergencia con unidades móviles, debe cumplir inexorablemente con todo lo preceptuado en el Decreto 309/008”.

Dicho decreto establece una serie de condiciones que deben cumplir las emergencias móviles para ser habilitadas.

En ese marco, la Cámara se pregunta en forma concreta que “tipo de autorización y alcance” tiene la empresa Socorristas para brindar servicios de asistencia y traslado de pacientes.

La respuesta del MSP fue que Socorristas no está registrada en el Sistema Único de Servicios de Salud.

Socorristas realiza trabajos para Casmu en grandes eventos.

Pedro Copelmayer, vocero de la mutualista, dijo que Socorristas tiene un convenio con Casmu para colaborar en la cobertura de espectáculos que se realizan en el Antel Arena, pero sin encargarse de la cobertura médica, ni de la atención de emergencia. “La cobertura médica corre por cuenta de Casmu, no de Socorristas”.

Agregó que el convenio fue firmado por anteriores administraciones de Casmu y lleva años de aplicación.

Jorge Lombardo, principal de Socorristas, señaló que su empresa brinda desde hace muchos años un servicio que “no tiene nada que ver con lo que hace una emergencia móvil” y que se limita solo a grandes eventos.

“Es algo que se ha tornado esencial en los eventos y es lograr que alguien que se siente mal sea visto por alguien del gremio de la salud que sepa si necesita un médico o ser llevado a una ambulancia. En el show de Shakira sacamos 120 personas que se sentían mal”, señaló.

Socorristas, dijo, se limita a acercar a esas personas a quien efectivamente brinda el servicio de salud o la atención de emergencia.

Lombardo agregó que el decreto que regula las asistencias móviles no es aplicable a su empresa, y que hoy no existe una reglamentación específica para la tarea que hacen sus enfermeros.

Socorristas tiene una ambulancia, agregó Lombardo, pero dijo que ésta se usa solo para trasladar personas, no para asistirlas. “Nosotros en ningún momento entramos en conflicto con las empresas de la Cámara. Al contrario, trabajamos en conjunto con muchas de ellas”.