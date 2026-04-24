Paro de UCOT por "brutal agresión" contra un chofer: fue golpeado hasta quedar inconsciente y el ómnibus chocó

Los trabajadores de la empresa de transporte UCOT realizan un paro este viernes luego de que un chofer fuera agredido y quedara inconsciente mientras conducía una unidad en Montevideo.

El hecho ocurrió en la madrugada en la esquina de bulevar Artigas y Burgues , según informó el comunicador Julio Casavieja. De acuerdo con esa versión, el ómnibus se habría rozado previamente con un auto.

Tras ese episodio, el conductor del vehículo particular subió al ómnibus y golpeó al chofer hasta dejarlo inconsciente . Luego, escapó por una ventanilla .

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Sin control, la unidad terminó chocando desde atrás contra otro ómnibus de transporte público.

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A raíz de lo ocurrido, el sindicato ASCOT-UCOT resolvió un paro desde los primeros servicios de este viernes 24 y convocó a una asamblea para el mediodía, donde se evaluarán los pasos a seguir. También prevén realizar una movilización.

En un comunicado, al que accedió El Observador, el gremio señaló que el trabajador fue víctima de “una brutal agresión” mientras cumplía sus tareas, lo que “derivó en un siniestro vial”.

El sindicato sostuvo además que el hecho “puso en riesgo” la vida del chofer y de terceros, y reclamó a las autoridades “el inmediato esclarecimiento de lo sucedido, la identificación y sanción del responsable, y la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”.

“No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad”, agregaron.