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Alarma en Nacional: Maxi Gómez está en duda por lesión y Maxi Silvera será reservado al no llegar al 100%; mirá el probable equipo de Jorge Bava ante Danubio

"Viene otra seguidilla importante. En cada partido vamos a pasar raya y tratar de poner el mejor equipo posible para ese partido", dijo Jorge Bava sobre el calendario de Nacional

24 de abril de 2026 9:13 hs
Martín Campaña y Maximiliano Gómez

Martín Campaña y Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

La práctica de Nacional de este jueves en la Ciudad Deportiva Los Céspedes tuvo novedades de peso en el posible equipo tricolor ya que Maximiliano Gómez quedó en duda para el partido de este sábado ante Danubio, al tiempo que se confirmó que Maximiliano Silvera será reservado para los próximos encuentros.

Los tricolores enfrentan este sábado a los franjeados en el Gran Parque Central a las 19:00 y luego viajarán a Perú para medirse a Universitario el miércoles (23:00) por la Copa Libertadores.

Por eso, Jorge Bava tiene cautela con el armado del equipo y prefiere cuidar jugadores para evitar riesgos mayores.

20251122 Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

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Maxi Gómez sufre una lesión muscular de la que aún no hay un reporte oficial del club.

El atacante sufrió un duro golpe que le costó la roja a Martín Rabuñal en el pasado partido ante Liverpool el domingo.

De todas formas, aún no está descartado y se esperará hasta último momento para ver si juega este sábado o si lo cuidan para la Copa Libertadores.

Con respecto a Maxi Silvera, entrenó en la semana en observación para ver su evolución, pero finalmente se decidió que no esté ante Danubio, al no llegar 100%, pero se espera que viaje a Perú.

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Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional

Antes de la práctica de este jueves, Bava habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de Silvera.

"Clínicamente está bien, le hicieron estudios que no arrojaron nada, pero está con cierta molestia y decidimos preservarlo, vamos a ver cómo reacciona de aquí al sábado, no queremos arriesgar a nadie porque viene otra seguidilla de partidos importantes y vamos a necesitar de todos. El estudio salió muy bien, hay una clínica donde el cuerpo médico toma parte y eso es tan o más importante que los estudios", indicó.

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Joaquín Fernández y Pavel Núñez en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

Joaquín Fernández y Pavel Núñez en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

Sin Gómez ni Silvera, más la lesión de Gonzalo Carneiro, que está pronto a recibir el alta, quien se perfila para volver a estar en el ataque es el juvenil Pavel Núñez, quien estaría en la delantera junto a Nicolás López.

El probable equipo de Nacional

Nacional tendrá la vuelta de Emiliano Ancheta al plantel, luego de recuperarse de su lesión, aunque se espera que esté en el banco de suplentes.

Emiliano Ancheta en la práctica de Nacional
Emiliano Ancheta en la práctica de Nacional

Emiliano Ancheta en la práctica de Nacional

El probable equipo de Jorge Bava para este sábado ante Danubio sería con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez; Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, y Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Nicolás López y Pavel Núñez.

"Viene otra seguidilla importante. En cada partido vamos a pasar raya y tratar de poner el mejor equipo posible para ese partido. No me gusta llamar rotación sino poner el mejor equipo para el siguiente partido. Sí tenemos que hacer dosificaciones en caso de que sea necesario porque tenemos obligaciones en los dos torneos", dijo el DT tricolor sobre el calendario que se le viene a Nacional.

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