Diego Aguirre pidió para Peñarol a un futbolista que esperó todo el verano y no llegó, y uno se le va a Europa

Los jugadores de Peñarol se encuentran de vacaciones luego de lo que fue su victoria contra Cerro el pasado domingo en el Estadio Luis Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, 1-0, aunque Diego Aguirre ya piensa en el mercado de pases y según informó a Referí una fuente del club, pidió nuevamente al extremo argentino Nicolás Vallejo, a quien aguardó durante todo el verano, en el período de transferencias anterior, y finalmente permaneció en León de México. Por otro lado, en España anuncian que Sporting Gijón está muy cerca de contratar a Emanuel Gularte.

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Los carboneros le ganaron con lo justo a su rival , recuperando diferencias en los primeros lugares de la Tabla Anual y manteniendo el primer lugar en su grupo del mismo.

A si vez, este martes se conoció que si bien a Lucas Ferreira le dieron un partido de suspensión por su expulsión del lunes de la semana pasada contra Central Español (y ya la cumplió ante los de la Villa), no sucederá lo mismo con Matías Arezo y Eric Remedi, quienes también vieron la roja en el citado encuentro.

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El pedido de Diego Aguirre por Nicolás Vallejo y el adiós a Emanuel Gularte

Diego Aguirre ya comenzó a diagramar lo que será el segundo semestre de Peñarol.

Luego de haberse reunido este lunes con todo el consejo directi9vo y de ratificarse su continuidad, pese a no tener que ir a Los Aromos, el DT ya tiene en mente algunos futbolistas.

El primero de los pedidos es alguien ya conocido como el extremo argentino Nicolás Vallejo, a quien esperó durante todo el verano y finalmente no llegó.

La ventaja que tiene Peñarol, es que el futbolista jugó muy poco con León, luego de que el Grupo Pachuca comprara su ficha. Pese a que tenía un acuerdo de palabra con el presidente Ignacio Ruglio de enviarlo a los carboneros, según dijo varias veces el propio mandamás mirasol, esto nunca ocurrió.

20260206 Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol Nicolás Vallejo debutó en León de México

Vallejo jugó solamente nueve partidos y 474 minutos en el club mexicano que quedó fuera de los playoffs por el título. No juega desde el 26 de abril pasado.

Según confió la citada fuente a Referí, ya se trabaja en la posible llegada del extremo argentino, de gran 2025 con Liverpool.

Como contrapartida, Diego Aguirre ya informó este martes que Emanuel Gularte volvió a México para sumarse a Puebla, el dueño de su ficha.

20260301 Emanuel Gularte, Peñarol, Torneo Apertura 2026. clásico con Nacional, calentamiento. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

El Espectador Deportes informó a su vez, que existe interés de Sporting Gijón, de la Segunda división de España, y Referí pudo comprobar que existe dicha chance, aunque faltan algunas charlas más para ponerse de acuerdo.

Lo que está claro es que Gularte no retornará a Peñarol para el resto de este año.