Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la trabajosa victoria de Peñarol ante Cerro

Peñarol derrotó 1-0 a Cerro este domingo a la tarde sin público en el Estadio Luis Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, en un compromiso en el que Diego Aguirre se jugaba más que tres puntos.

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Es que el técnico carbonero tendrá que ir este lunes al consejo directivo en el que encuentra algunas voces disonantes con este primer semestre muy malo del equipo.

El partido de Peñarol fue nuevamente muy pobre, sin encontrar dinámica ni juego colectivo.

Su rival tampoco ayudó a un espectáculo que no tuvo gente en el escenario por la suspensión que tenían los locales.

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Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

Mejoró con Abel Hernández

Sobre los 56 minutos ingresó Abel Hernández y la primera pelota que tocó fue gol.

Gran avivada de Brian Barboza sacando rápido un lateral para que Javier Cabrera levantara un gran centro para la definición del delantero.

Eso llevó tranquilidad a un Peñarol que jugó muy nervioso, sabiendo además que Diego Aguirre se jugaba mucho en este compromiso.

De allí en adelante, los carboneros dominaron más las acciones y mejoraron.

Así quedaron las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual: