El Pollo Vignolo volvió a la carga con las estrellas de las selecciones: "Los brasileños sí son buenos, juegan bien, tienen cinco estrellas inobjetables"

El final del Mundial 2026 sigue dejando tela para cortar y también el tema de las estrellas que usan algunas selecciones en torneos internacionales como símbolo de los títulos mundiales ganados.

Antes del Mundial, y durante, las cuatro estrellas que usa la selección uruguaya fue objeto de debate , dudas y hasta bromas.

En un mundo virtual dominado por influencers y algunos comunicadores para los que la realidad histórica escrita en los libros y documentada parece pasada de moda y el único valor dominante es el presente, cuestiones laudadas hace un siglo representa a veces un obstáculo para conocer la verdad.

Y la verdad es que Uruguay cuatro veces campeón mundial porque a las Copas del Mundo organizadas por FIFA en Uruguay 1930 y Brasil 1950, se le suman los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.

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FIFA determinó en 1920 que hasta tanto no organizara su Mundial, los ganadores de los Juegos Olímpicos iban a ser reconocidos campeones mundiales, cosa que ocurrió en 1924 y 1928, pero ya no a partir de Los Ángeles 1932 porque a partir de 1930, FIFA ya empezó a organizar su propio torneo.

El domingo, luego de la derrota de Argentina contra España, en la final del Mundial 2026, el periodista argentino de ESPN, Sebastián "Pollo" Vignolo afirmó: “En este mundo de contar estrellas de manera permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella. Y todos ustedes lo saben”.

Si bien nunca mencionó a Uruguay, el mensaje parecía teledirigido para la celeste por la discusión antes mencionada y porque Argentina tenía la posibilidad de llegar a cuatro estrellas si ganaba en New Jersey, luego de coronarse en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Este miércoles Vignolo volvió a referirse al tema y habló de los extranjeros que se sintieron "felices" porque Argentina había perdido con España y dijo que entendía a los que lo hicieron por una cuestión folclórica.

Sin embargo, sacó de esa bolsa a los brasileños.

"Respeto hasta el silencio de los brasileños. Ellos sí son buenos, juegan bien, tienen cinco, cinco estrellas, inobjetables eh. Están tan dolidos que ni siquiera tuvieron el entusiasmo de meterse en esto de hinchar por España. pero porque son grandes. Además, están en su reconstrucción, en su mundo", dijo.

"Por lo general los que son buenos de verdad no te gastan, te quieren ganar de cualquier manera", agregó.

"El partido contra Inglaterra voy a ser bueno y no la voy a contar como estrella, total", dijo.

"No me meto en temas políticos", expresó en referencia al triunfo 2-1 contra Inglaterra, en semifinales, pero luego dijo: "nosotros ponemos 78, 86, 2022 y en Estados Unidos 2026 ponemos Islas Malvinas. No estoy hablando de política, sino de lo que representaba un partido de fútbol que nos llevaba a algunos recuerdos y a una especie de nuestro orgullo que es lo que nos hace diferentes".