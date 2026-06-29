El cruce entre Diego Forlán y Óscar Ruggeri por las estrellas de Uruguay en los Mundiales

El adiós de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026 continúa alimentando las mesas de análisis deportivo en toda la región. Esta vez, el debate se trasladó a las pantallas de ESPN durante la emisión del programa "La casa del Kun", conducido por Sergio Agüero, donde un picante pero distendido ida y vuelta entre figuras del fútbol rioplatense se robó el protagonismo de la jornada, combinando opiniones punzantes con el clásico humor del vestuario.

El espacio, que contó con las intervenciones de Óscar Ruggeri, Ezequiel Lavezzi y Sebastián Vignolo, tuvo como invitado de lujo al histórico exdelantero de la celeste, Diego Forlán.

Fue el periodista Sebastián Vignolo quien encendió la mecha al proponer una profunda reflexión sobre el presente del combinado uruguayo tras el golpe mundialista: "Yo creo que Uruguay debe refundarse. Me parece que esa discusión de las estrellas, de cuántas tienen, si son cuatro, dos o tres, lo desenfocó también un poco a Uruguay" .

Lejos de esquivar el planteo, Diego Forlán recogió el guante de inmediato y, con una sonrisa irónica, cuestionó el verdadero origen de esa polémica popular: "Pero, ¿quién empezó con la discusión?" .

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La respuesta no tardó en llegar desde el sector argentino de la mesa; Óscar Ruggeri intervino con rapidez para desmarcarse de cualquier responsabilidad diciendo entre risas: "Yo no".

Para matizar la discusión, Sebastián Vignolo buscó bajarle la tensión al debate dándole valor al palmarés histórico de Uruguay de manera independiente: "Uruguay es un seleccionado grande tenga las estrellas que tenga. Aparte, si se las reconocieron, ya está".

Diego Forlán y Ezequiel Lavezzi

Por su parte, Forlán aprovechó la atmósfera relajada para naturalizar este tipo de controversias que forman parte de la identidad cultural del fútbol rioplatense: "Es lindo porque entre el uruguayo y el argentino se ponen a discutir, ¿no? Que digo: ‘Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay’, ya está".

Hacia el cierre del bloque, el folclore futbolero volvió a ganar terreno de la mano de Ruggeri, quien aprovechó el presente de la albiceleste para lanzar una divertida advertencia de cara al futuro del torneo: "O sea que si ganamos este año los empatamos. No empiecen a agregar después, no empiecen a poner más", concluyendo un segmento que reflejó a la perfección cómo la pasión y las chicanas nunca se apagan entre vecinos.