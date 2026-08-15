Agustín Canobbio valoró la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya: "Significa esa camada de 2010, y traer todo ese sentido de pertenencia"

Agustín Canobbio valoró la asunción de Diego Forlán como entrenador interino de la selección uruguaya , y destacó que su llegada permite generar un "sentido de pertenencia" y renovar "algo diferente que no se tenía" en los años de Marcelo Bielsa.

El futbolista del Fluminense de Brasil fue consultado sobre la designación de Forlán en el programa de streaming La Última, y contestó que tiene "las expectativas siempre al máximo", pero marcó que primero debe "corresponderle al club para estar a disposición de la selección" y "hacer lo mejor" para luego ser convocado.

Tras ello, expresó que cree que le dará el nuevo DT a la selección: "Significa esa camada de 2010, y traer todo ese sentido de pertenencia que había generado esa camada, renueva algo diferente que no se tenía en estos últimos tres años y medio".

Durante la entrevista Canobbio declaró que su mayor sueño siempre fue "jugar un Mundial" , y confesó que le quedó entre "ceja y ceja" haber jugado un puñado de minutos en Qatar 2022. "Le dije a mi familia ‘tengo que jugar 90 minutos algún partido y hacer un gol porque no me puedo ir de esta tierra sin hacerlo’", recordó.

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

El extremo admitió que después de sus polémicas declaraciones tras la Copa América 2024, en las que criticó los manejos de Marcelo Bielsa, pensaba que se le había "escapado" su segundo Mundial, pero valoró que "el milagro de Dios llegó".

"Se me abrieron las puertas, pude defender a mi país y para mí fue un orgullo máximo, estoy totalmente agradecido", destacó Canobbio, que jugó los tres partidos de Uruguay en el torneo y anotó un gol contra Cabo Verde. "No se dio como todos anhelábamos, pero fue un momento, en lo personal, muy lindo por cumplir otro sueño", agregó.