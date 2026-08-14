Peñarol llegó a un acuerdo con Torque para jugar el partido por el Clausura en el Centenario y no en el Charrúa; no le reclamará los puntos

Peñarol decidió este viernes no reclamar los puntos ante Montevideo City Torque por el partido que iban a jugar el pasado sábado en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura , y que no se disputó y fue suspendido porque no funcionaban las torres de iluminación, debido a un acuerdo entre ambas instituciones para que el citado compromiso se pueda jugar en el Estadio Centenario.

Como informó Referí el miércoles, los carboneros habían tomado esa postura entendiendo que el rival era el responsable del espectáculo que no se llevó a cabo.

Así lo había confirmado uno de los delegados aurinegros ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Julio Trostchansky en El Espectador Deportes.

Firmada también por este, Peñarol envió en la misma jornada una carta a la Mesa Ejecutiva de la AUF.

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La decisión de Peñarol de no reclamar los puntos a cambio de jugar en el Estadio Centenario

Peñarol no pedirá los puntos porque se llegó a un acuerdo con Montevideo City Torque de cambiar el escenario y jugar el encuentro en el Estadio Centenario y no en el Estadio Charrúa.

El comunicado interno de los carboneros al cual accedió Referí este viernes, dice lo siguiente: "El Club Atlético Peñarol ha alcanzado un acuerdo para disputar el partido pendiente con MCT (Montevideo City Torque) en el Estadio Centenario, garantizando condiciones favorables para el espectáculo, con precios populares para nuestros socios e hinchas".

El comunicado interno que aún no dio a conocer Peñarol por la determinación que tomó ante Montevideo City Torque de no reclamar los puntos

Y continúa: "Fiel a su historia y a su gente, Peñarol reafirma que su camino es intentar ganar en la cancha y no en los escritorios. Por eso se priorizó una solución deportiva que entendemos favorece al espectáculo y a nuestra gente. En ese marco, el Club y luego de un profundo análisis jurídico y político resolvió no presentar un reclamo contra MCT por lo ocurrido".

Y finaliza: "Sin embargo, mantiene expresamente su solicitud de que se investiguen a fondo los hechos ocurridos y sus consecuencias. Peñarol entiende que fortalecer las instituciones y la transparencia por hechos que dañan al imagen y afectan la deportividad es una responsabilidad de todos los estamentos de la AUF. Próximamente se darán a conocer precios y condiciones de venta así como los reintegros respectivos".