Rubro ovino con expectativas por la parición, precios récord y oferta mínima para la industria

El rubro ovino en Uruguay atraviesa un momento de consolidación positiva por las señales del mercado que se transmiten en un gran interés en la cría, lo cual ambienta buenas expectativas de cara a una anhelada recuperación en el volumen de la majada nacional.

La parición de lanares está en curso con la intención manifiesta de salvar todos los corderos posibles con mayor manejo y suplementación.

Los precios de carne y lana se mantienen en niveles muy altos y el interés de los productores por retener vientres y encarnerar se refleja en la demanda de ovejas de cría y el incremento del número de animales por majada.

El SUL informó un crecimiento de casi 40% en las exportaciones del rubro ovino

El 11° Taller de Gestación Ovina registró una preñez de 90% en las ovejas analizadas, una reducción respecto al 94% de 2025 y el porcentaje más bajo desde 2017.

Con 21% de mellizos el potencial de parición se ubica en 110 corderos cada 100 ovejas —también a la baja respecto al 117% del año anterior—. "Son menos que en los últimos dos años pero dentro de la tendencia de datos altos de los últimos talleres", señaló la veterinaria Georgget Banchero, de la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela.

El taller procesó 146.052 ecografías, más del doble que en años anteriores, lo que refleja el creciente interés del sector en mejorar majadas y procreos.

El número promedio de animales por muestra subió un 20% a 608, indicativo de retención de vientres, con más muestras en el norte —que tiene mayor cantidad de animales— aunque con diferencias de señalada significativas: 104 en el norte frente a 117 en el sur, donde el mejor manejo reproductivo, mayor uso de genética de razas doble propósito o carniceras y mejores condiciones climáticas marcan la diferencia. El estrés térmico y las encarneradas más tempranas jugaron en contra en algunas zonas del norte afectadas por lluvias.

La intención de salvar todos los corderos y corderas posibles se manifiesta en consultas cada vez más precisas sobre nutrición en el periparto, suplementación mineral en verdeos y corrales, y manejo posterior de los corderos, detalló Banchero.

Carne ovina: precios récord y volumen mínimo

El promedio móvil de 30 días del precio de exportación de carne ovina suma su tercera semana por encima de los US$ 7.000 por tonelada, con el último dato en US$ 7.619, acercándose al máximo histórico de US$ 7.968 alcanzado a mediados de mayo. La contracara es el mínimo volumen exportado: apenas 3 toneladas en ocho días, dirigidas en su totalidad a Brasil.

La faena ovina repuntó hasta 5.213 cabezas entre el 2 y el 8 de agosto después de haber reportado solo 380 animales en la semana anterior, con el regreso a la actividad de dos plantas importantes.

Los corderos fueron la amplia mayoría con el 76% del total —3.966 cabezas—, seguidos por ovejas con el 18%. Las industrias no consiguen volumen suficiente para sostener la actividad de forma regular: en la última semana operaron Las Piedras y San Jacinto/Nirea, concentrando el 97% de una faena 38% inferior a la de igual semana del año anterior.

Se espera que la oferta comience a crecer sobre fines de agosto con el avance de las pariciones y las esquilas, retrasadas por las lluvias.

Los precios de los corderos siguen avanzando y en los últimos días se concretaron operaciones a US$ 6,30 por kilo.

Lana: expectativa por remates en Australia

El martes 18 se reanudará la operativa de remates de lana en el mercado australiano luego de tres semanas de receso, con expectativas de precios firmes. El indicador IME en la última jornada comercial fue de US$ 13,11 por kilo base limpia.

El operador Djalma Puppo estimó que los valores se van a mantener, con posibles altibajos a lo largo de la zafra, en un mercado donde algunos productores esperan valores más altos y otros concretan negocios.

La oferta no va a aumentar sino a disminuir. China fue el actor fundamental de la demanda en la última zafra: fue comprando y vendiendo en forma regular, convalidando los valores con algunas semanas de regulación de compras, mientras que Europa estuvo más expectante.

La oferta local está apareciendo con los primeros resultados de coreos y el avance de las esquilas, aunque todavía no es importante en volumen.

Los primeros resultados muestran buena calidad; si continúan las lluvias, las esquilas tardías podrían verse afectadas. No hay stocks en ningún micronaje de zafras anteriores.

Para ver una recuperación del stock ovino se precisan uno o dos años con disposición de encarnerar más ovejas, guardar vientres y aumentar la base de cría, señaló Puppo en Tiempo de Cambio de Radio Rural, afirmando que sin dudas hay retención de ovejas.