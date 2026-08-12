El SUL informó un crecimiento de casi 40% en las exportaciones del rubro ovino

Durante 2026, completados siete meses, hubo un crecimiento importante en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino (lanas y carne ovina) , cuantificado en 38,2% con relación a las de enero-julio de 2025, alcanzando los US$ 181,6 millones , actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

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Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 48,5%, acumulando US$ 138,5 millones.

La exportación de lana general consideró 24,6 millones de kilos (+3,4%) por US$ 125 millones (+32%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (58%) e Italia (12%).

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Lana sucia 9,5 millones de kilos (-15%) por US$ 51,2 millones (+39%) y medido en dólares los principales mercados han sido China (92%) e Italia (5%).

Lana lavada 6,9 millones de kilos (+31%) por US$ 26,3 millones (+79%), con China (73%) e India (12%) como principales mercados.

Tops 8,1 millones de kilos (+11%) por US$ 47,4 millones (+45%), con Italia (30%) y Alemania (15%) como principales mercados.

Carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 5,8 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-10,8%) a cambio de US$ 42,5 millones (+12,1%).

Brasil con el 38% e Israel con el 16% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-julio la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 34,1 millones (+9,8%) y la de carne congelada sin hueso US$ 7,2 millones (+24%), con una participación marginal de subproductos.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (41%), Israel (19%) y China (11%).

En carne congelada sin hueso está al tope Brasil (29%), Países Bajos (25%) y Canadá (18%).

La lana y la carne

En enero-julio de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 71% y el 29%, respectivamente, con casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Asimismo, en la evolución interanual, las exportaciones de lana tuvieron un desempeño positivo, con un incremento del 48,5% en los ingresos, mientras que las divisas por la exportación de carne ovina aumentaron un 12,1%.

Antecedentes en las exportaciones del sector

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 187 millones.

La majada de Uruguay

Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2025 se contabilizaron en el país 4.799.066 cabezas de ovinos (en manos de 21.763 tenedores).

Eses volumen de lanares significó una caída interanual de 11,7%.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas sucedió en 1991 con 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a caer.