Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes
Jueves:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Rendición de Cuentas: Cabildo Abierto mantiene "en vilo" al gobierno y oposición acuerda votar junta todo el articulado

Alejandro Sánchez dijo que el oficialismo mantiene “intacta la esperanza”; blancos, colorados e independientes presentarán sustitutivos en sala

12 de agosto de 2026 5:00 hs
El Observador | Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

Archivo, diputado Álvaro Perrone y senador Guido Manini Ríos
Archivo, diputado Álvaro Perrone y senador Guido Manini Ríos Inés Guimaraens

Con votos del Frente Amplio, la comisión de hacienda integrada con presupuestos aprobó este martes en general el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno de Yamandú Orsi.

La aprobación era esperable porque el oficialismo cuenta con mayoría en la comisión, y los legisladores se concentrarán ahora en avanzar en el articulado donde tampoco se prevén dificultades.

Sin embargo, lo que ocurre por estas horas en el Parlamento es motivo de atención en todo el sistema político, ya que el gobierno no cuenta aún con los votos para aprobar el texto y tiene negociaciones abiertas con Cabildo Abierto, el único partido que no lo ha rechazado.

Más noticias

Manini propuso a Orsi cobrar una tasa temporal a bancos y administradoras de crédito para financiar cambios de la Rendición de Cuentas

Gabriel Oddone dijo que propuestas de Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas requieren "una ley aparte"

Los liderados por Guido Manini Ríos están, a su vez, en una situación peculiar. El general retirado y excandidato le entregó la semana pasada una serie de propuestas al presidente Yamandú Orsi pero sus diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita no asistieron al encuentro y discrepan con parte de su contenido.

Esta situación ha llevado a legisladores del Frente Amplio a plantear que están “en vilo” mientras en la Torre Ejecutiva afinan el lápiz para responderle a Manini Ríos al mismo tiempo que se aprontan para avanzar en la negociación con Perrone. El legislador cabildante ha decidido llamarse a silencio y levantará la voz recién cuando el proyecto llegue a la cámara. Esto puede ser el viernes 14 o el lunes 17.

En conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el gobierno mantiene “intacta la esperanza” de que haya acuerdo.

Sánchez –que fue quien negoció el presupuesto con Perrone el año pasado– consideró “clave” la aprobación porque las “prioridades definidas” (pobreza infantil, seguridad, gente en la calle y educación) son “altamente compartidas por la población”. El Ejecutivo se tomará un máximo de 48 horas para responderle a Manini Ríos.

En este sentido, Sánchez subrayó que si bien el gobierno puede aprobar parte del contenido del proyecto en otra ley, no puede crear cargos ni hacer reasignaciones. El jerarca puso el acento en los 300 cargos de policía que prevé el proyecto.

“Hay un plan B pero somos optimistas de que podamos convencer”, agregó y señaló que no descartaban “la posibilidad de conversar con las otras bancadas” en referencia a blancos, colorados e independientes.

Como se sabe, estos tres partidos definieron al comienzo de la discusión que no votarán el proyecto en general, pero sus legisladores están dispuestos a aprobar buena parte del articulado aunque para eso es necesario que el oficialismo consiga la mayoría previa.

Tras esa coordinación, este lunes los diputados se pusieron de acuerdo sobre qué artículos aprobarán y cuáles no. La intención es moverse en bloque y evitar lo que ocurrió durante el presupuesto cuando votaron separados, hubo diferencias importantes y discrepancias públicas incluso entre legisladores del mismo partido.

En el caso de los colorados, los cuatro diputados que integran la comisión estuvieron reunidos durante todo el sábado en el Parlamento para peinar el articulado y fijar posición, según dijo Conrado Rodríguez a El Observador. Los blancos, en tanto, estuvieron trabajando en la mañana del lunes, contó Pablo Abdala.

Después de esas reuniones, los tres partidos se juntaron y acordaron que votarán aproximadamente la mitad de los artículos del proyecto. Abdala y Rodríguez destacaron que fueron repasando los artículos y poniéndose de acuerdo hasta llegar a posiciones comunes ya que el objetivo es mostrar unión y no discrepancias.

Los legisladores coincidieron en que presentarán artículos sustitutivos en sala y que elevarán sus manos para votar las “prioridades” fijadas por el gobierno. Pese a esto, subrayaron que las reasignaciones, en particular los lugares elegidos para obtener el dinero, están “poco fundamentadas” y la supresión de cargos se hizo al barrer. A modo de ejemplo, Rodríguez dijo que el incremento de la Universidad de la República se financia con supresión de cargos en el Ministerio de Trabajo, pero luego para esta cartera también se propone la creación de cargos similares a los que se eliminan por lo que hay una “inconsistencia fiscal”.

Uno de los temas que buscarán modificar es sobre las “condicionalidades” para recibir las transferencias. El diputado colorado mencionó que están viendo una redacción alternativa para que la recepción de parte del dinero pueda ser por tarjeta, mientras que Abdala agregó que también buscarán modificar las exigencias.

Las más leídas

Meteorólogo anticipa "siete días sin ver el sol" y dos posibles ciclones extratropicales en Uruguay: los detalles

"Hermosa, inteligente y de buen corazón": amiga de la enfermera hallada sin vida en Malvín criticó comentarios y aseguró que "buscó ayuda"

Hallaron el cuerpo de una enfermera en la playa Malvín que había sido denunciada como desaparecida

El Niño alcanzará un intensidad "muy fuerte" entre octubre y diciembre y tendrá mayor impacto en el norte del país, según Inumet

Temas

Rendición de cuentas Cabildo Abierto Guido Manini Ríos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos