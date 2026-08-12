Rendición de Cuentas: Cabildo Abierto mantiene "en vilo" al gobierno y oposición acuerda votar junta todo el articulado

Con votos del Frente Amplio , la comisión de hacienda integrada con presupuestos aprobó este martes en general el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno de Yamandú Orsi .

La aprobación era esperable porque el oficialismo cuenta con mayoría en la comisión , y los legisladores se concentrarán ahora en avanzar en el articulado donde tampoco se prevén dificultades.

Sin embargo, lo que ocurre por estas horas en el Parlamento es motivo de atención en todo el sistema político, ya que el gobierno no cuenta aún con los votos para aprobar el texto y tiene negociaciones abiertas con Cabildo Abierto , el único partido que no lo ha rechazado.

Manini propuso a Orsi cobrar una tasa temporal a bancos y administradoras de crédito para financiar cambios de la Rendición de Cuentas

Los liderados por Guido Manini Ríos están, a su vez, en una situación peculiar . El general retirado y excandidato le entregó la semana pasada una serie de propuestas al presidente Yamandú Orsi pero sus diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita no asistieron al encuentro y discrepan con parte de su contenido.

Esta situación ha llevado a legisladores del Frente Amplio a plantear que están “en vilo” mientras en la Torre Ejecutiva afinan el lápiz para responderle a Manini Ríos al mismo tiempo que se aprontan para avanzar en la negociación con Perrone. El legislador cabildante ha decidido llamarse a silencio y levantará la voz recién cuando el proyecto llegue a la cámara. Esto puede ser el viernes 14 o el lunes 17.

En conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el gobierno mantiene “intacta la esperanza” de que haya acuerdo.

Sánchez –que fue quien negoció el presupuesto con Perrone el año pasado– consideró “clave” la aprobación porque las “prioridades definidas” (pobreza infantil, seguridad, gente en la calle y educación) son “altamente compartidas por la población”. El Ejecutivo se tomará un máximo de 48 horas para responderle a Manini Ríos.

En este sentido, Sánchez subrayó que si bien el gobierno puede aprobar parte del contenido del proyecto en otra ley, no puede crear cargos ni hacer reasignaciones. El jerarca puso el acento en los 300 cargos de policía que prevé el proyecto.

“Hay un plan B pero somos optimistas de que podamos convencer”, agregó y señaló que no descartaban “la posibilidad de conversar con las otras bancadas” en referencia a blancos, colorados e independientes.

Como se sabe, estos tres partidos definieron al comienzo de la discusión que no votarán el proyecto en general, pero sus legisladores están dispuestos a aprobar buena parte del articulado aunque para eso es necesario que el oficialismo consiga la mayoría previa.

Tras esa coordinación, este lunes los diputados se pusieron de acuerdo sobre qué artículos aprobarán y cuáles no. La intención es moverse en bloque y evitar lo que ocurrió durante el presupuesto cuando votaron separados, hubo diferencias importantes y discrepancias públicas incluso entre legisladores del mismo partido.

En el caso de los colorados, los cuatro diputados que integran la comisión estuvieron reunidos durante todo el sábado en el Parlamento para peinar el articulado y fijar posición, según dijo Conrado Rodríguez a El Observador. Los blancos, en tanto, estuvieron trabajando en la mañana del lunes, contó Pablo Abdala.

Después de esas reuniones, los tres partidos se juntaron y acordaron que votarán aproximadamente la mitad de los artículos del proyecto. Abdala y Rodríguez destacaron que fueron repasando los artículos y poniéndose de acuerdo hasta llegar a posiciones comunes ya que el objetivo es mostrar unión y no discrepancias.

Los legisladores coincidieron en que presentarán artículos sustitutivos en sala y que elevarán sus manos para votar las “prioridades” fijadas por el gobierno. Pese a esto, subrayaron que las reasignaciones, en particular los lugares elegidos para obtener el dinero, están “poco fundamentadas” y la supresión de cargos se hizo al barrer. A modo de ejemplo, Rodríguez dijo que el incremento de la Universidad de la República se financia con supresión de cargos en el Ministerio de Trabajo, pero luego para esta cartera también se propone la creación de cargos similares a los que se eliminan por lo que hay una “inconsistencia fiscal”.

Uno de los temas que buscarán modificar es sobre las “condicionalidades” para recibir las transferencias. El diputado colorado mencionó que están viendo una redacción alternativa para que la recepción de parte del dinero pueda ser por tarjeta, mientras que Abdala agregó que también buscarán modificar las exigencias.