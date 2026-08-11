Hallaron un cuerpo en playa Malvín y presumen que es de la enfermera del Evangélico que estaba desaparecida

La Armada Nacional informó este martes que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona de playa Malvín . Las autoridades presumen que se trata de Florencia Amorín, auxiliar de enfermería del Hospital Evangélico que había sido denunciada como desaparecida desde el domingo .

Según confirmaron desde el Ministerio del Interior a El Observador, la enfermera estaba siendo investigada a raíz de una denuncia por hurto de fármacos controlados, entre ellos fentanilo, morfina y diazepam, en el Hospital Evangélico . Posteriormente, sus familiares denunciaron su desaparición.

La búsqueda de la mujer, de 27 años, había comenzado en la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que personal de la Prefectura de Trouville recibiera información de que habría ingresado a las aguas del Río de la Plata desde playa Malvín, a la altura del parador Salmuera, y no había regresado a la costa.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares a las autoridades, antes de desaparecer había enviado mensajes en los que manifestaba intenciones de atentar contra su propia vida .

El operativo de búsqueda en playa Malvín

Tras recibir la denuncia, Prefectura activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y desplegó personal en la zona, donde trabajó en coordinación con efectivos de la Policía Nacional y familiares de la mujer.

La Armada desplegó inicialmente la embarcación PNN 201, que realizó tareas de búsqueda en aguas próximas al lugar donde se presumía que la joven había ingresado al Río de la Plata.

Las autoridades también realizaron actuaciones sobre el vehículo y las pertenencias de la mujer, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia que intervino en el caso. Fiscalía dispuso las pericias correspondientes.

El operativo se mantuvo durante el domingo y fue suspendido a las 17:30 sin resultados positivos.

La búsqueda se retomó a primera hora del lunes con la embarcación PNN 106 y continuó sin novedades durante esa jornada.

Finalmente, este martes la Armada confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de playa Malvín, que se presume corresponde a la mujer que era buscada desde el domingo.