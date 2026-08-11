Tigre vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido entre Tigre y Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este miércoles 12 de agosto a la hora 19 y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de DSports.

El encuentro correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para el miércoles 12 de agosto . El escenario de este cruce internacional será el Estadio José Dellagiovanna, ubicado en la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El cartel especial que confeccionó la AUF para Diego Forlán que se instaló en el Estadio Centenario

Fase: Octavos de final (Ida) - Copa Sudamericana 2026.

Octavos de final (Ida) - Copa Sudamericana 2026. Estadio: José Dellagiovanna (Victoria, Argentina).

José Dellagiovanna (Victoria, Argentina). Árbitro principal: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).

¿Dónde ver en vivo Tigre vs Montevideo City Torque?

Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de transmisión de este encuentro internacional pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo a través de las siguientes opciones:

Televisión por cable: Señal de DSports .

Señal de . Streaming online: Plataforma DGO para suscriptores.

Cómo llegan los equipos a los octavos de final

Tigre llega a esta instancia tras culminar en el segundo lugar de su zona en la fase de grupos. El conjunto argentino registró 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, y en los playoffs dejó afuera a Nacional. En el plano local, el equipo mantiene una marcha regular y buscará hacerse fuerte en condición de local para sacar ventaja en la serie continental.

Por su parte, Montevideo City Torque completó una destacada actuación en la fase previa. El conjunto uruguayo dirigido por Marcelo Méndez finalizó en la primera posición de su grupo con 13 unidades, logrando un balance de cuatro triunfos, un empate y apenas una caída. Este rendimiento le permitió clasificar directamente a los octavos de final, instancia que disputa con el objetivo de seguir haciendo historia en el certamen.

El partido de vuelta, que definirá qué equipo avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se disputará la semana siguiente en la ciudad de Montevideo.