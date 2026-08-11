Murió Juan Francisco Muhlethaler, exjugador de la selección uruguaya, Wanderers y Peñarol, entre otros equipos

El exfutbolista Juan Francisco Muhlethaler , "el Conejo", con pasado en la selección uruguaya, Wanderers y Peñarol, entre otro equipos locales e internacionales, murió en las últimas horas a sus 71 años, según confirmó el club bohemio este lunes a la noche.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Francisco Muhlethaler. A familiares, amigos, y allegados; nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, informó Montevideo Wanderers.

Otro de sus equipos, Técnico Universitario de Ambato, Ecuador , también lamentó el fallecimiento de una "figura histórica" del club.

Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Francisco Mulhethaler. A familiares, amigos, y allegados; nuestras más sinceras condolencias. QEPD pic.twitter.com/s3i44MOhj0

Su muerte fue en esa ciudad ecuatoriana, donde estaba radicado desde hace muchos años y donde será sepultado.

Cuando se portaba mal lo mandaban con el Maestro Tabárez, fue campeón de América y vende empanadas; la vida de Juan Francisco Muhlethaler

NOTA DE PESAR



Homenaje póstumo a la memoria de Juan Francisco “El conejo” Muhlethaler, figura histórica de nuestro club.



PAZ EN SU TUMBA.#TécnicoPresente pic.twitter.com/7dn7nAzUqb — TécnicoUniversitario (@TecnicoUOficial) August 10, 2026

El Conejo Muhlethaler fue un excepcional futbolista en las décadas de 1970 y 1980, un volante ofensivo que paseó su habilidad por Wanderers, Peñarol, la selección uruguaya y el fútbol de Ecuador, que contó su historia en esta nota de Referí en 2023

Nacido el 17 de diciembre de 1954, Mulhethaler comenzó su carrera como juvenil en River Plate y tras quedar libre pasó a Wanderers, que entonces jugaba en Segunda división y que luego ascendió, logrando en 1975 ser el primer equipo en desarrollo en clasificar a la Copa Libertadores.

Juan Francisco Muhlethaler en la selección uruguaya

Aquel plantel era dirigido por Omar Borrás y entre sus compañeros estaban Óscar Washington Tabárez, Washington Olivera y Richard Forlán.

Su carrera continuó en Peñarol, club al que llegó en 1979.

Luego, dio el salto internacional a Ecuador para jugar en Técnico Universitario en 1981, club con el que también jugó la Libertadores.

EL ÚLTIMO DESEO DEL CONEJO



Los restos de Juan Francisco Muhlethaler se velarán desde hoy hasta el miércoles en Funeraria Meléndez de la Quis-Quis



Se lo cremará para que las cenizas se esparzan en su queridoBellavista



Ese fue el último deseo del profe



Ecuafuturo pic.twitter.com/Hh3nbFJT96 — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) August 10, 2026

Su carrera continuó en Rampla Juniors, Cúcuta Deportivo de Colombia, Fénix y Macará de Ecuador, con un regreso a Técnico Universitario en 1987 y se retiro al año siguiente en Deportivo Quevedo.

Tras dejar el fútbol, en 2002 fue ayudante de Gerardo Pelusso en Macará y también fue comentarista de fútbol en Ambato, donde también tuvo una escuelita de fútbol.

Con la selección uruguaya

Con la celeste formó parte de la sub 20 de 1974 y luego jugó seis partidos con la selección mayor, uno de ellos por las Eliminatorias para el Mundial 1978 y luego amistosos, marcando un gol ante Perú.