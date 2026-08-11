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La Intendencia de Montevideo organiza un paseo gratuito a Colonia para mayores de 60 años: cómo inscribirse

La actividad incluye visitas al Barrio Histórico y la Estancia Anchorena; los cupos son limitados y hay dos modalidades para anotarse

11 de agosto de 2026 8:32 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) realizará el próximo viernes 4 de setiembre un paseo al departamento de Colonia destinado a personas mayores de 60 años, que incluirá visitas al Barrio Histórico y la Estancia Anchorena.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, de forma presencial o telefónica, y los cupos son limitados.

La actividad comenzará a las 8:00, con salida desde la Intendencia de Montevideo por la calle Soriano, entre Santiago de Chile y Ejido. El regreso está previsto para aproximadamente las 19:30.

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Quiénes pueden participar del paseo a Colonia

La propuesta está dirigida a personas mayores de 60 años y fue catalogada por la comuna como de "dificultad media", debido a que supone ascensos y descensos del ómnibus, recorridos por calles adoquinadas y caminatas.

Por ese motivo, es necesario que los participantes puedan trasladarse de manera autónoma. Al momento de anotarse se realizará una breve evaluación para determinar esta condición.

La IM recomienda concurrir al paseo con calzado cómodo y antideslizante.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas podrán anotarse del 24 al 28 de agosto mediante dos modalidades.

La inscripción telefónica se realizará a través del 1950, internos 8907, 8610 y 8611.

También será posible hacerlo de manera presencial en Soriano 1426, Edificio Anexo, piso 1, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 15:45.

El paseo se realizará el viernes 4 de setiembre, tendrá como destinos el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y la Estancia Anchorena y finalizará con el regreso a Montevideo previsto para las 19:30.

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