FNC planteó que necesita aplicar una reducción de personal y eliminar algunos beneficios que otorga a trabajadores

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) quiere aplicar una reducción de personal en las plantas de producción que tiene en Uruguay. El planteo fue realizado este viernes en el Ministerio de Trabajo (MTSS) en una reunión en la que también estuvo el sindicato.

La compañía continúa en un proceso de revisión del negocio en Uruguay mientras mantiene una serie de intercambios con representantes de los ministerios de Economía, Industria y Trabajo.

Este viernes fue el turno de una reunión tripartita en Trabajo que se extendió durante horas.

"Si nos buscan, acá estamos": trabajadores de FNC no se reintegran a sus tareas en Montevideo y sindicato exige definiciones a la empresa

Luego del encuentro, FNC expresó mediante un comunicado que elaborar una cerveza a nivel local cuesta el doble que en Argentina o Brasil . Es por eso que a fines de junio anunció el proceso de revisión para buscar alternativas viables para continuar con la producción nacional.

Joaquín Ormando

La compañía pretende conseguir algunas mejoras impositivas y de los laudos laborales establecidos en los Consejos de Salarios y revisar los costos energéticos.

“Mientras aguardamos respuestas del gobierno sobre estas cuestiones la semana próxima, planteamos al sindicato la necesidad de realizar una reestructuración que incluya una reducción de personal y la eliminación de algunos beneficios otorgados de forma bipartita por encima de los laudos establecidos”, informó FNC.

Agregó que esta tarde se firmó un documento que establece que el sindicato se compromete a no realizar medidas durante los próximos 45 días. También se acordó un próximo encuentro que se realizará el martes 18 de este mes.

Actualmente, las dos fábricas de la cervecera están inactivas. En el caso de Minas por el envío al seguro de paro de toda la plantilla laboral. En Montevideo, el cese de producción se debió en primera instancia a la parada anual de mantenimiento durante julio y luego por la decisión del sindicato de no reintegrarse a las tareas a partir del 1º de agosto.