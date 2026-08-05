Horas clave en FNC: empresa define cómo sigue en Uruguay; gobierno y sindicato también manejan alternativas

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) apronta la decisión final sobre la continuidad de su negocio en Uruguay . La empresa quedó en transmitirla al gobierno y el sindicato antes del fin de semana. En medio de la incertidumbre, el Poder Ejecutivo y los trabajadores manejan distintos escenarios y piensan en el futuro .

El lunes se realizó una nueva instancia de negociación entre FNC, el sindicato de Pilsen e integrantes del Poder Ejecutivo. L a delegación gubernamental estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo; y los subsecretario de Economía y de Industria, Martín Vallcorba y Daniel Olesker .

La reunión tripartita se extendió durante casi tres horas y tuvo dos cuartos intermedios en los que la representación oficial dialogó en forma separada con empresarios y trabajadores.

Conflicto en FNC: trabajadores resolvieron no reintegrarse a la actividad en la planta de Montevideo

"Si nos buscan, acá estamos": trabajadores de FNC no se reintegran a sus tareas en Montevideo y sindicato exige definiciones a la empresa

El diálogo surgió luego que el sindicato resolviera el viernes el no retorno del personal en la planta de Montevideo.

Actualmente, las dos fábricas de la cervecera están inactivas. En el caso de Minas por el envío al seguro de paro de toda la plantilla laboral. En Montevideo, el cese de producción se debió en primera instancia a la parada anual de mantenimiento durante julio y luego por la decisión del sindicato tomada en asamblea.

En la tripartita, una de las voces que destacó fue la de Castillo que exigió a la empresa colocar sobre la mesa más información. FNC quiere profundizar sobre laudos salariales, costos energéticos y carga tributaria, con el objetivo de que algunas concesiones del gobierno colaboren para mejorar la pérdida de competitividad ante el ingreso de cerveza importada en lata. Sin embargo, la postura del ministro de Trabajo fue que para tomar alguna decisión era necesario contar con más antecedentes sobre esos aspectos.

Foto: Camilo Dos Santos

Entonces, la compañía comunicó que entre jueves y viernes va a transmitir al resto de los involucrados una resolución sobre el futuro de sus operaciones en Uruguay. Sobre la mesa de discusión no solo están las dos plantas cerveceras; también está incluida la situación de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay), una de las dos malterías que el grupo brasileño AmBev -propietario de FNC- tiene en Uruguay. En este caso, la mayoría del personal se encuentra en el seguro de paro desde marzo.

Hace dos meses, la compañía anunció el comienzo de una revisión general de sus operaciones en Uruguay y la definición puede pasar por el cierre definitivo de algunas de sus unidades productivas, ya que no descartó ninguna posibilidad.

A partir de primeras reuniones, el gobierno comenzó a manejar escenarios. Diferentes fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a El Observador que la intención principal es asegurar la continuidad de la planta de Montevideo.

La decisión no es fácil porque implica el cese de la actividad de la fábrica minuana, algo que no pasa desapercibido e incluso genera algún dolor de cabeza en despachos del Poder Ejecutivo.

La planta de Minas ocupa a 59 personas, muy por debajo de la cantidad que está en Montevideo. Pero las autoridades son conscientes del cambio en el ánimo social que puede generar el cierre de una empresa emblemática en un departamento del interior del país. Si ese es el escenario, la idea es intentar que la FNC asegure la fuente de trabajo a algunos operarios de Minas que estén dispuestos a trasladarse a Montevideo.

Los trabajadores son la tercera parte involucrada y también comienzan a idear un escenario distinto.

“Algo se viene”, dijo a El Observador el presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino.

Bruno Pastorino, presidente del sindicato de Pilsen Joaquín Ormando

La mesa directiva se reunió este martes, se mantiene a la espera de definiciones y continúa con la medida de no reintegrarse a trabajar. Igualmente, ayer al mediodía hubo una concentración de camiones vinculados al transporte de bebidas en los alrededores del Palacio Legislativo.

“No va a ser igual; la maniobra no fue por nada”, añadió Pastorino. Ahora resta saber si FNC definirá continuar con sus dos plantas cerveceras en funcionamiento y cuáles serán las nuevas condiciones. A partir de ese momento, el sindicato deberá centrarse en la negociación sobre los puestos de trabajo.

La visión de FNC sobre la planta de Montevideo

Este martes por la tarde FNC emitió un comunicado para dar su versión sobre la asamblea que decidió no retomar la actividad en la planta de Montevideo.

Según la empresa, la resolución del sindicato de entrar en un paro de actividades incumple la cláusula de paz de 45 días vigente en el convenio firmado en los Consejos de Salarios.

“Ante ese escenario, FNC denunció ante el MTSS el incumplimiento y solicitó una reunión tripartita para que el ministerio intercediera. Esa reunión ocurrió ayer, pero aún así el sindicato resolvió continuar con el paro de actividades hasta el viernes”, dijo el comunicado.

Por último, solicitó la mediación del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores levanten las medidas y retomen la actividad.

El viernes pasado, la asamblea tocó el tema de la cláusula. Pastorino comentó que esa cláusula menciona que ante un caso de reestructura, las dos partes se comprometen a no realizar medidas y establecer mecanismos de diálogo. Sin embargo, la postura sindical es que la empresa no está en medio de una reestructura, sino en una revisión del negocio en el país y, por tanto, esa cláusula no aplica.