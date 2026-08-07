Se reaviva el conflicto en el puerto: TCP asegura que sindicato reclama reducción de la jornada laboral como acordó el Sunca

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuya concesión mayoritaria tiene la belga Katoen Natie— informó a los usuarios que no habrá atención a camiones al menos durante el sábado, domingo y lunes por una decisión del sindicato de trabajadores , que mantiene un conflicto con la empresa que había entrado en una tregua en las últimas semanas .

Según comunicó la empresa en sus redes sociales, la decisión de los trabajadores es "no reintegrarse a sus tareas hasta la realización de una nueva asamblea ", que tendrá lugar el lunes, después de una reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

A mediados de julio, ambas partes habían llegado a un acuerdo de paz laboral para seguir negociando la firma de un nuevo convenio colectivo , a través del cual el sindicato exige que se garantice un mínimo de 25 jornales mensuales (hoy la cifra está en 13) , algo a lo que la empresa se niega porque no estaría sujeto a la actividad. Los trabajadores también habían exigido el pago de dos partidas mensuales de $ 50 mil por cada trabajador mientras dure la negociación.

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La tregua establecía que las partes seguirían negociando y que, mientras tanto, el sindicato no llevaría adelante medidas de paro .

Paralización de actividades por resolución de la Asamblea del Sindicato TCP Sabado - Domingo - Lunes



No habrá atención a camiones durante el sábado 8, el domingo 9 y hasta nuevo aviso el lunes 10 de agosto.

Estimados usuarios:



Se informa al público en general y, especialmente,… pic.twitter.com/8OC8mXDWYr — Katoen Natie TCP (@ktntcp) August 7, 2026

Ahora, sin embargo, la empresa asegura que los trabajadores —luego de "varias reuniones en las que se habían registrado avances"— volvieron a plantear "la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial", en espejo a lo recientemente acordado por el sindicato de la construcción (Sunca) con las cámaras empresariales.

El lunes pasado, Sunca y empresarios acordaron firmar un nuevo convenio colectivo a cinco años con una reducción gradual de la jornada laboral —de una hora por año a partir de 2027—, pasando de 44 horas semanales a 40 y sin pérdida salarial.

TCP también señaló que el sindicato ha "reiterado su solicitud de incrementar sustancialmente la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo".

Respecto al planteo de la reducción de la jornada laboral, la empresa sostuvo que dicho preacuerdo fue "negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector". "Por lo tanto, sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito", sostuvo TCP.

Y advirtieron que la "reiteración" por parte del sindicato de estos planteos, "en las actuales condiciones", supone un "obstáculo significativo en la negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible".