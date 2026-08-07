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Se reaviva el conflicto en el puerto: TCP asegura que sindicato reclama reducción de la jornada laboral como acordó el Sunca

TCP advirtió a usuarios que no habrá atención a camiones durante el fin de semana y hasta el lunes por asamblea del sindicato

7 de agosto de 2026 17:29 hs
TCP. Archivo

TCP. Archivo

TCP

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuya concesión mayoritaria tiene la belga Katoen Natie— informó a los usuarios que no habrá atención a camiones al menos durante el sábado, domingo y lunes por una decisión del sindicato de trabajadores, que mantiene un conflicto con la empresa que había entrado en una tregua en las últimas semanas.

Según comunicó la empresa en sus redes sociales, la decisión de los trabajadores es "no reintegrarse a sus tareas hasta la realización de una nueva asamblea", que tendrá lugar el lunes, después de una reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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La tregua establecía que las partes seguirían negociando y que, mientras tanto, el sindicato no llevaría adelante medidas de paro.

Ahora, sin embargo, la empresa asegura que los trabajadores —luego de "varias reuniones en las que se habían registrado avances"— volvieron a plantear "la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial", en espejo a lo recientemente acordado por el sindicato de la construcción (Sunca) con las cámaras empresariales.

El lunes pasado, Sunca y empresarios acordaron firmar un nuevo convenio colectivo a cinco años con una reducción gradual de la jornada laboral —de una hora por año a partir de 2027—, pasando de 44 horas semanales a 40 y sin pérdida salarial.

TCP también señaló que el sindicato ha "reiterado su solicitud de incrementar sustancialmente la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo".

Respecto al planteo de la reducción de la jornada laboral, la empresa sostuvo que dicho preacuerdo fue "negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector". "Por lo tanto, sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito", sostuvo TCP.

Y advirtieron que la "reiteración" por parte del sindicato de estos planteos, "en las actuales condiciones", supone un "obstáculo significativo en la negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible".

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