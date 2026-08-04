Preacuerdo de la construcción con reducción de la jornada laboral: promotores privados advierten que absorberán los mayores costos

El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay ( APPCU ), Alfredo Kaplan , sostuvo que el preacuerdo alcanzado entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) y las cámaras empresariales implicará un aumento de costos para toda la actividad y aseguró que el "mayor costo" recaerá sobre los desarrolladores inmobiliarios.

"Todo aumento de materiales, de mano de obra, repercute en los costos. Hay distintos sectores, hay algunos que pueden trasladar automáticamente los costos a precios, como son las empresas constructoras, pero los desarrolladores tenemos que revaluar el tema y ver hasta dónde el mercado permite ajustar los precios ", explicó Kaplan entrevistado por Informativo Carve (Radio Carve) .

El preacuerdo , que aún deberá ser ratificado por las organizaciones participantes, establece un convenio colectivo con vigencia entre el 1° de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2031 . Entre sus principales puntos prevé una reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 44 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030 sin reducción salarial, además de 11 ajustes salariales y nuevos beneficios para los trabajadores.

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Consultado sobre quién absorberá el mayor impacto económico, respondió que éste recaerá "sin duda en los promotores , sean de Montevideo, sean de Maldonado. Porque (...) las empresas constructivas trasladan automáticamente en las obras ya contratadas ese reajuste de acuerdo a una ecuación paramétrica ya establecida”, afirmó el presidente de APPCU.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, el presidente de APPCU recordó que el sector empresarial ya había aceptado discutir una semana de 40 horas, aunque bajo otra modalidad. “Siempre APPCU estuvo dispuesto a bajar a 40 horas, lo que no estaba dispuesto era pagar, por 40 horas, 44 horas”. Y agregó: “En este caso es trabajando menos horas pero ganando lo mismo”.

Además, Kaplan mencionó que estos ajustes son hechos "a un sector que está mucho mejor pago que la media de la actividad privada" y cuestionó que el preacuerdo llegara "en medio de un clima complejo".

No obstante, señaló que, una vez alcanzado el entendimiento, el objetivo es “mirar hacia adelante, tratar de mejorar el clima laboral y tratar de seguir generando inversiones importantes para el Uruguay”. También aseguró que las empresas evaluarán el impacto del convenio antes de impulsar nuevos emprendimientos.

“Tenemos compromisos ya asumidos, obras que tenemos que entregar, obras que tenemos que empezar. Y bueno, reflexionaremos los pasos a dar con todos los nuevos proyectos que puedan llegar a darse”, concluyó Kaplan.