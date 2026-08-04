El sentido mensaje de Nicolás Lodeiro en su despedida del fútbol: "Le metí hasta que pude"; mirá el video

En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico, Nicolás Lodeiro anunció de forma oficial su retiro del fútbol profesional.

Luego de conocida la noticia, en la tarde de este martes, a través de un extenso y conmovedor video difundido por Nacional en sus redes sociales, el mediocampista ofensivo de 37 años repasó los hitos más significativos de su trayectoria y explicó los motivos que lo llevaron a colgar los botines tras dos décadas de competencia al máximo nivel.

Con tono pausado y visiblemente emocionado, el enganche nacido en Paysandú resumió su entrega sobre el césped con una frase categórica: "Le metí hasta que pude" .

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Las palabras de Nicolás Lodeiro en su despedida

Durante la pieza audiovisual, Nicolás Lodeiro hizo un recorrido desde sus inicios en las divisiones formativas de Nacional -club con el que debutó en Primera división y se consagró campeón uruguayo- hasta sus pasos por el fútbol internacional en instituciones de enorme arraigo como Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors y Seattle Sounders, institución donde se convirtió en ídolo absoluto y referente histórico.

"Llegó el momento de retirarme del fútbol, de dejar atrás una parte hermosa, preciosa de mi vida, que me dio todo. Ustedes, que siempre estuvieron desde el día que llegué, me formaron como persona. Llegué al club con 12 años de Paysandú. Maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté, me golpearon, me caí. Salí adelante, la peleé. Y gracias a esa formación que tuve acá dentro del club y, sobre todo, acá mismo dentro del Parque Central”, dijo.

Nicolás Lodeiro de Nacional celebra ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Y prosiguió: "Se terminó una etapa preciosa y nada más lindo que terminarla donde arranqué, acá, en casa. Quería agradecerles por todo, porque siempre me acompañaron, siempre estuvieron, en las buenas y en las malas, como se dice también, pero es la realidad".

"Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que me imaginé, más de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños y la verdad, cumplí todo. Por eso me voy feliz. Se cierra una etapa que es difícil. No les voy a decir que no sea difícil, porque estás dejando algo atrás, pero, la verdad, me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes", sostuvo.

Y añadió: "Yo le metí hasta todo lo que pude".

El sanducero no dejó pasar la oportunidad para remarcar lo que significó vestir la camiseta de la selección uruguaya, con la que conquistó la Copa América 2011 y disputó dos Mundiales.

"Jugar en la selección y defender a mi país fue lo máximo que me dio este deporte, un orgullo que me va a acompañar toda la vida", manifestó el ahora exfutbolista, reconociendo el impacto que tuvo el proceso de Óscar Tabárez en su crecimiento personal y deportivo.

Nicolás Lodeiro con Seattle Sounders AFP

En el tramo final del mensaje, Lodeiro agradeció el respaldo incondicional de su entorno y de los hinchas que lo acompañaron en cada destino.

"Me voy feliz, sabiendo que dejé todo en cada entrenamiento y en cada partido. Gracias al fútbol por haberme dado mucho más de lo que alguna vez soñé de niño", continuó.

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"Y a la hinchada de Nacional... Ahora voy a estar con ustedes del otro lado del tejido. Esto no va a cambiar, los colores del sentimiento van a estar siempre. Así que más juntos que nunca, cinchando para adelante como lo hicimos siempre, apoyando a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están viniendo; el cariño que ustedes le brindan es importante", indicó cerrando así una distinguida carrera que deja una huella imborrable por su talento, su dinámica y su impecable profesionalismo.