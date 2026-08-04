Tras dos interinatos, Gustavo Matosas renunció como gerente deportivo y asumió como técnico definitivo de Danubio en lugar de Leonardo Ramos

Danubio vive momentos de incertidumbre. No gana hace nueve fechas, está en zona de descenso, y tras la salida del entrenador Leonardo Ramos su cargo será ocupado por Gustavo Matosas , gerente deportivo que abandonará su rol y pasará a ser el técnico definitivo del club .

"Gustavo Matosas es el nuevo Director Técnico del plantel principal. Afrontará este nuevo rol y deja su cargo de Gerente Deportivo", anunció Danubio en sus redes sociales este martes por la mañana.

Matosas asumió como director deportivo de Danubio en mayo de 2025 , y desde entonces el club tuvo tres directores técnicos, Juan Manuel Olivera, Diego Monarriz y Leonardo Ramos.

En el medio de cada experiencia el gerente fue director técnico interino del franjeado: tras la salida de Olivera en la cuarta fecha del Clausura 2025 asumió hasta fin de año, y luego de que Monarriz fuera cesado en la fecha 10 del Apertura 2026 volvió a agarrar el rol hasta el final de ese torneo , cuando Ramos fue oficializado.

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Leonardo Ramos fue cesado como entrenador de Danubio: la franja cayó en zona de descenso y está en una situación muy delicada

Entre esos dos interinatos acumuló 16 partidos, con seis victorias, cuatro empates y seis derrotas. Uno de esos encuentros fue la última victoria de Danubio, el 2-1 ante Nacional de la fecha 13 del Torneo Apertura.

Esta vez Matosas dirigirá a Danubio de forma fija, en lo que será su tercera etapa oficial en el club: estuvo a cargo del franjeado de 2005 a 2007, etapa en la que obtuvo el Campeonato Uruguayo 2006/2007, y durante siete meses en 2010.