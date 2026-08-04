Todos los detalles del contrato de Leonel Jaime con Peñarol: la cláusula de 10 partidos, el plazo y la posibilidad de repesca de River Plate

El juvenil argentino Cristian Leonel Jaime se transformó en pocos partidos en la sensación de un Peñarol que viene en levantada y que este miércoles disputará la final del Torneo Intermedio contra Wanderers, a la hora 20.00 en el Estadio Centenario.

Jaime, de 20 años recién cumplidos, llegó a Peñarol luego de que Diego Aguirre le pidiera a la dirigencia apuntar al mercado argentino para contratar un jugador con ese tipo de características, de mitad de cancha en adelante.

Aguirre le había dicho a Quedó Picando el streaming de Referí que lo habían sorprendido varios jugadores argentinos contratados por sociedades anónimas deportivas en Uruguay.

El director deportivo Marcelo Rodríguez fue quien puso el nombre de Jaime arriba de la mesa y ahí puso sus baterías Peñarol para reforzar el puesto de extremo, posición donde Aguirre decidió prescindir de Gastón Togni , que busca su salida del club.

Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: precio de las entradas y por dónde se venden

Peñarol será local en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers y los clubes votaron que no haya alargue

Jaime debutó el 12 de julio, dos días antes de cumplir los 20, cuando se retomó la disputa del Torneo Intermedio tras el parate por el Mundial 2026.

Entró sobre el final del primer tiempo, a los 42', por lesión de Jesús Trindade.

Inmediatamente le cambió la cara al equipo con su juego encarador y Aguirre lo calificó de "atrevido".

Los partidos de Leonel Jaime en Peñarol

Fecha Resultado Aporte en goles 5 Intermedio Racing 1-1 Peñarol 6 Intermedio Peñarol 3-0 Boston River Asistencia a Ferreira en el 2-0 7 Intermedio Peñarol 3-0 Cerro Largo Pase largo del primer gol y asistencias del 2-0 y 3-0

Lo que dice el contrato de Leonel Jaime en Peñarol

Mucho se está hablando en Uruguay y Argentina sobre el negocio que Peñarol hizo con River Plate por hacerse del concurso de Jaime.

En River, sobre todo en redes sociales, se generó una ácida crítica a la dirigencia por haber cedido un jugador con características que el primer equipo del millonario no tiene. Otros matizan esas críticas opinando que la liga uruguaya es de nivel muy inferior a la argentina.

En Peñarol, mientras, están de fiesta con la llegada del argentino, un jugador distinto por su habilidad en el uno contra uno, su visión para el pase y su buena pegada.

También se habló mucho del contrato que tiene el futbolista con Peñarol, no por su carga salarial sino por la posibilidad de que se pueda quedar el mayor tiempo posible en el club.

Referí indagó en las características del contrato y el mismo tiene estas particularidades:

1- Es un contrato a préstamo por un año, con fecha de caducidad de la cesión para el 31 de julio de 2027.

3- La única cláusula deportiva que se insertó en el contrato es que Jaime debe jugar 10 partidos en Peñarol para que el aurinegro se ahorre pagar un cargo de US$ 50 mil por la cesión.

3- River Plate tiene cláusula de repesca a fin de año sin indemnización alguna para Peñarol. Cuando Luis Angulo llegó a comienzos de año a Peñarol, el aurinegro pagó un cargo de US$ 250 mil por el préstamo y Talleres tenía una cláusula de repesca a mediados de año pero para ejecutarla debía pagarle US$ 150 mil a los aurinegros.

4- No existe opción de compra.

Cuando en un contrato se estipula que un jugador debe jugar determinada cantidad de partidos, el concepto de "partido" refiere a "partidos FIFA", que tiene un mínimo de 45 minutos, sea desde el inicio o al menos todo el segundo tiempo.

Peñarol viene cumpliendo aceleradamente con esa cláusula ya que contra Racing el jugador entró en el primer tiempo y jugó 47 minutos, ante Boston River fue titular y disputó 82 minutos y contra Cerro Largo también arrancó desde el vamos y dejó el campo, muy aplaudido, a los 71'.

Sus rendimientos lo convirtieron en titular para Aguirre y ahora el entrenador planea la final con Wanderers sabiendo que el sábado debuta en el Torneo Clausura contra Montevideo City Torque en el césped sintético del estadio Charrúa a la hora 18.30, con apenas 72 horas de recuperación.

A fin de año, los aurinegros deberán cruzar los dedos para que River quiera dejar al jugador seis meses más en Peñarol para que siga desarrollándose y sumando minutos en un contexto de cuadro grande presionado fin de semana tras fin de semana por lograr los tres puntos.