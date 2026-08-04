BID prevé ampliar respaldo a Uruguay en US$ 5.000 millones para el período 2026-2030: incluye mejorar inversiones, seguridad y movilidad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé ampliar su respaldo a Uruguay a US$ 5.000 millones en el período 2026-2030 sobre la base de tres pilares: acelerar inversiones, fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la movilidad y servicios públicos.
Las mejoras se enmarcan dentro de la Estrategia País, que fue lanzada por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante un encuentro en Montevideo.
El respaldo del Grupo BID a Uruguay combina financiamiento soberano, apoyo al sector privado y asistencia a través de cooperaciones técnicas bajo la Estrategia País 2026-2030. Este año, el grupo prevé un financiamiento récord de US$ 1.650 millones, más del triple del año anterior.
La Estrategia País prevé inversiones por un monto mayor a los US$ 4.200 millones originalmente previstos. La nueva hoja de ruta se estructura en tres pilares: apoyo a la innovación y competitividad; seguridad ciudadana y bienestar de la población; y movilidad y servicios públicos.
Apoyo a la innovación y competitividad
Brasil, potencia en el mundo en el sector de los agroalimentos, sede de una instancia de alta relevancia.
Pexels (archivo)
- Financiamiento de US$20 millones para el Programa de Promoción de la Internacionalización de Uruguay.
- Los planes incluyen también un Programa de Innovación en Bioeconomía y Agroalimentos.
- Hay negociaciones para un nuevo programa basado en políticas para preparar al país y las empresas para las oportunidades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y de la aproximación del país con la OCDE. El total para este pilar suma US$550 millones.
- También BID Lab, el brazo de innovación del Grupo BID, tiene una cartera activa de 75 operaciones en el país.
- Además, el BID está lanzando junto al Banco Central de Uruguay y al Ministerio de Economía, desarrollar el mercado de capitales y ampliar opciones de financiamiento de largo plazo con mejores condiciones para inversiones.
Seguridad ciudadana y bienestar de la población
Foto: Ministerio del Interior
- Firma de una operación de US$25 millones dentro de una línea disponible de US$200 millones para mejorar la efectividad del sistema penitenciario, fortalecer la Policía Nacional, y apoyar la capacitación policial para investigación y análisis criminal. Además, se activó una cooperación técnica para el Plan Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la Nación.
- El BID y el gobierno también colaboran en un nuevo programa de US$150 millones para ayudar a la Implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública y tener nuevos apoyos para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana II.
- El total del apoyo del Grupo BID para seguridad alcanza US$350 millones.
- Para el pilar de bienestar social, el Grupo BID trabaja con el gobierno para avanzar en proyectos para contribuir a reducir la pobreza infantil y avanzar en la calidad de la educación.
Movilidad y servicios públicos
- El BID aprobó en junio pasado una operación por US$70 millones para contribuir al desarrollo integral y ampliar el acceso a vivienda, servicios básicos y oportunidades para niños, adolescentes, poblaciones migrantes y hogares vulnerables.
- Este año, el BID trabaja en una operación para mejorar la calidad del gasto en infraestructura de transporte de US$200 millones, y para acompañar también la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo. Además, se desea avanzar con otra alianza relacionada con seguridad hídrica por US$51 millones.
- También se evalúa colaborar con la expansión de redes eléctricas y seguridad energética, con un apoyo en torno a los US$80 millones.
El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, aseguró que "Uruguay tiene una oportunidad única para convertir su estabilidad institucional y macroeconómica en una plataforma de crecimiento, con mayor bienestar e innovación".
En esta etapa, señaló que el foco está puesto en "mayor seguridad para las familias, más competitividad para las empresas y mejores oportunidades para las personas y los negocios". Goldfajn también mantuvo reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el del Interior, Carlos Negro.