BID prevé ampliar respaldo a Uruguay en US$ 5.000 millones para el período 2026-2030: incluye mejorar inversiones, seguridad y movilidad

El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) prevé ampliar su respaldo a Uruguay a US$ 5.000 millones en el período 2026-2030 sobre la base de tres pilares: acelerar inversiones , fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la movilidad y servicios públicos.

Las mejoras se enmarcan dentro de la Estrategia País , que fue lanzada por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, y el presidente de la República, Yamandú Orsi , durante un encuentro en Montevideo.

El respaldo del Grupo BID a Uruguay combina financiamiento soberano , apoyo al sector privado y asistencia a través de cooperaciones técnicas bajo la Estrategia País 2026-2030. Este año, el grupo prevé un financiamiento récord de US$ 1.650 millones , más del triple del año anterior.

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La Estrategia País prevé inversiones por un monto mayor a los US$ 4.200 millones originalmente previstos . La nueva hoja de ruta se estructura en tres pilares: apoyo a la innovación y competitividad; seguridad ciudadana y bienestar de la población; y movilidad y servicios públicos.

Apoyo a la innovación y competitividad

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Financiamiento de US$20 millones para el Programa de Promoción de la Internacionalización de Uruguay.

Los planes incluyen también un Programa de Innovación en Bioeconomía y Agroalimentos.

Hay negociaciones para un nuevo programa basado en políticas para preparar al país y las empresas para las oportunidades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y de la aproximación del país con la OCDE. El total para este pilar suma US$550 millones.

También BID Lab, el brazo de innovación del Grupo BID, tiene una cartera activa de 75 operaciones en el país.

Además, el BID está lanzando junto al Banco Central de Uruguay y al Ministerio de Economía, desarrollar el mercado de capitales y ampliar opciones de financiamiento de largo plazo con mejores condiciones para inversiones.

Seguridad ciudadana y bienestar de la población

Operativos de la Policía Foto: Ministerio del Interior

Firma de una operación de US$25 millones dentro de una línea disponible de US$200 millones para mejorar la efectividad del sistema penitenciario, fortalecer la Policía Nacional, y apoyar la capacitación policial para investigación y análisis criminal. Además, se activó una cooperación técnica para el Plan Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la Nación.

El BID y el gobierno también colaboran en un nuevo programa de US$150 millones para ayudar a la Implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública y tener nuevos apoyos para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana II.

El total del apoyo del Grupo BID para seguridad alcanza US$350 millones.

Para el pilar de bienestar social, el Grupo BID trabaja con el gobierno para avanzar en proyectos para contribuir a reducir la pobreza infantil y avanzar en la calidad de la educación.

Movilidad y servicios públicos

Foto: Leonardo Carreño

El BID aprobó en junio pasado una operación por US$70 millones para contribuir al desarrollo integral y ampliar el acceso a vivienda, servicios básicos y oportunidades para niños, adolescentes, poblaciones migrantes y hogares vulnerables.

Este año, el BID trabaja en una operación para mejorar la calidad del gasto en infraestructura de transporte de US$200 millones, y para acompañar también la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo. Además, se desea avanzar con otra alianza relacionada con seguridad hídrica por US$51 millones.

También se evalúa colaborar con la expansión de redes eléctricas y seguridad energética, con un apoyo en torno a los US$80 millones.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, aseguró que "Uruguay tiene una oportunidad única para convertir su estabilidad institucional y macroeconómica en una plataforma de crecimiento, con mayor bienestar e innovación".

En esta etapa, señaló que el foco está puesto en "mayor seguridad para las familias, más competitividad para las empresas y mejores oportunidades para las personas y los negocios". Goldfajn también mantuvo reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el del Interior, Carlos Negro.