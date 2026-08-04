Blockchain Summit Global 2026: stablecoins y la regulación que impulsa la nueva infraestructura financiera en Uruguay

Hace ocho años, cuando nació el Blockchain Summit Global y en su primera edición en el Golf Club del Uruguay, la conversación giraba en torno al potencial de Bitcoin y las primeras aplicaciones blockchain. Más adelante, el foco estuvo en los NFT y las memecoins. En su octava edición, realizada el último 31 de julio en Montevideo, el encuentro dejó en claro que el debate ya no pasa por la especulación de los activos digitales, sino por cómo esta tecnología se está transformando en los nuevos rieles de la infraestructura financiera internacional.

"Cuando nació el Blockchain Summit queríamos que Uruguay apostara por estas tecnologías. Hoy ver que el evento siga realmente me reconforta. Empezamos hablando de especulación, NFT y memecoins, y hoy estamos hablando de instituciones financieras, de infraestructura financiera, de cómo los bancos van a usar blockchain y de cómo el Banco Central está regulando estos activos. Es increíble el cambio que hubo en pocos años", afirmó Ignacio Varese, CEO de Datalira, fundador de Blockbear y coorganizador del Blockchain Summit Global junto a Marcelo Montoro y Bruno Baccino, CEO y fundador de Vantix Advisory en diálogo con El Observador .

Con más de 20000 asistentes en estas 8 ediciones, 5000 participantes inscritos en diferentes workshops el evento ha reunido a lo largo de su historia a 500 speakers de 15 países diferentes que han sido parte de este Blockchain Summit Global en Uruguay.

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De acompañar a la industria a lo largo de casi una década, Varese subrayó que el cambio no es únicamente tecnológico. También representa un punto de inflexión para el sistema financiero tradicional, que deberá adaptarse a una nueva realidad donde los servicios y productos financieros se desplegarán sobre redes blockchain, desde transferencias internacionales, préstamos y créditos.

"Las instituciones financieras van a tener que adaptarse y ver cómo van a funcionar en esta nueva realidad. Operaciones que hoy forman parte del negocio bancario podrían comenzar a perderse a medida que esta tecnología avance y se regule. Una empresa que necesita pagarle a un proveedor en el exterior podrá hacerlo mediante una transferencia en stablecoins prácticamente de forma inmediata", explicó.

Sin embargo, considera que Uruguay todavía avanza con cautela frente a otros mercados.

"Vamos más lento que otros países. Desde mi punto de vista, el regulador está siendo muy cuidadoso y todavía se mantiene expectante antes de incorporar plenamente estas innovaciones", señaló, aunque sostuvo que la claridad regulatoria que ya está avanzando en Uruguay es clave para acelerar la adopción por parte de empresas e instituciones financieras.

Uruguay acelera la regulación

A poco más de dos semanas de la aprobación de la primera normativa de los PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales), y durante el segundo panel del Blockchain Summit, Jorge Ponce, representante del Banco Central del Uruguay (BCU), repasó el trabajo que derivó en la nueva regulación para los PSAV, vigente desde julio de este año.

Según comentó, el desarrollo de la normativa fue el resultado de casi una década de trabajo junto con la industria, la academia y diferentes instancias de consulta pública.

"Empezamos a trabajar en estos temas hace ocho o nueve años, primero de forma muy tímida. Luego desarrollamos un marco conceptual, realizamos consultas públicas y ese proceso terminó dando lugar a la regulación que hoy está vigente", explicó Ponce.

El funcionario destacó que la norma buscó eliminar ambigüedades, incorporar observaciones de la industria y establecer requisitos regulatorios proporcionales.

De izquierda a derecha Jorge Ponce (BCU), Mariela Ruanova (Dentos) y Agustín Pesce (Guardline, Ex-BCRA)

Según explicó Ponce durante el panel, la nueva normativa busca establecer un marco regulatorio integral para las empresas que operan con criptoactivos, activos virtuales y tecnologías blockchain en Uruguay. El régimen alcanza actividades como el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia, custodia y administración de estos activos, así como la prestación de servicios financieros vinculados a su emisión, oferta o comercialización. Además, incorpora disposiciones para determinadas operaciones realizadas mediante contratos inteligentes y protocolos descentralizados.

Uno de los puntos centrales de la regulación es el cronograma de adecuación para los operadores del sector. Las empresas que ya desarrollan actividades alcanzadas por la normativa podrán presentar su solicitud de autorización ante el Banco Central del Uruguay entre el 1° de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. En cambio, los nuevos participantes del mercado deberán obtener la autorización correspondiente antes de iniciar operaciones.

Pero el trabajo no termina allí.

A lo largo de la conversación también se resaltó la importancia de elaborar una regulación específica para stablecoins o monedas estables, los activos digitales que funcionan sobre redes blockchain y se encuentran respaldados 1:1 a monedas fiduciarias, y avanzar en un sandbox regulatorio que permita probar nuevos modelos de negocio en un entorno controlado.

"Estamos trabajando para diseñar una regulación que permita el desarrollo, que preserve la confianza y la estabilidad del sistema y que evite superposiciones regulatorias. Esperamos tener novedades sobre stablecoins hacia finales de este año", adelantó.

Las stablecoins dejan de ser un activo y pasan a ser infraestructura

Más allá del debate regulatorio, uno de los principales consensos del Blockchain Summit fue que las stablecoins están dejando de ser un producto exclusivamente asociado al mercado cripto para convertirse en la infraestructura sobre la que comenzarán a construirse nuevos servicios financieros.

En el primer panel de la mañana, Roberto Catalán (Aligned) sostuvo que cada vez más empresas diseñan sus negocios pensando desde el primer día en una infraestructura financiera global. “Las nuevas empresas o startups ahora piensan desde el día uno en una infraestructura financiera que les permita acceder a un mercado global”, aseguró.

"Al integrar una stablecoin, una empresa obtiene inmediatamente la capacidad de intercambiar valor de forma global, con menores costos operativos, trazabilidad y herramientas de custodia que serían mucho más complejas utilizando infraestructura tradicional", explicó.

De izquierda a derecha Amilcar Perea (Movantis), Sarina Gowland (Fireblocks), Roberto Catalán (Aligned), Martín Becerra (Tus Giros)

Una visión similar compartió Martín Becerra, fundador de Tus Giros y Criptala, quien sostuvo que la claridad regulatoria está permitiendo que aparezcan nuevas capas de infraestructura sobre las cuales otras empresas podrán construir servicios financieros.

"Las stablecoins permiten enviar activos en tiempo real y eliminan la necesidad de inmovilizar capital en distintos países. Si no existe infraestructura, el resto de los servicios simplemente no puede desarrollarse", afirmó.

Y, sin embargo, la transformación también representa un desafío para las entidades financieras tradicionales.

Sarina Gowland, directora de Ventas para Latinoamérica de Fireblocks, advirtió que las instituciones que no comiencen a desarrollar una estrategia para operar con activos digitales podrían perder competitividad frente a nuevos jugadores.

"Los bancos que todavía no tienen un plan para operar con activos digitales van a perder clientes. En los pagos con stablecoins desaparecen intermediarios, disminuyen los costos, las operaciones funcionan las 24 horas y la diferencia frente a la infraestructura tradicional es enorme", sostuvo.

Según explicó, el fenómeno ya presenta características distintas en cada mercado latinoamericano. Mientras Argentina utiliza las stablecoins principalmente como resguardo frente a la inflación, Brasil concentra su desarrollo en infraestructura institucional y pagos B2B. En Uruguay, en cambio, el mayor crecimiento se observa en pagos internacionales y operaciones entre empresas.

De la especulación a la infraestructura

Durante los últimos diez años, blockchain estuvo asociada principalmente al crecimiento de las criptomonedas y a diferentes ciclos especulativos. Sin embargo, el consenso que dejó el Blockchain Summit Global 2026 es que el escenario ya no es el mismo.

Hoy el foco ya no está puesto únicamente en el precio de Bitcoin o Ethereum, sino en la infraestructura financiera que puede construirse sobre esta tecnología, desde pagos internacionales y remesas hasta tokenización de activos, préstamos y nuevos modelos de negocio para bancos y fintech.

Como resumió Varese, el propio Blockchain Summit Global refleja esa evolución.

"Antes hablábamos de especulación. Hoy hablamos de infraestructura financiera y de cómo los bancos y los reguladores están incorporando esta tecnología. Eso demuestra cuánto maduró el ecosistema", concluyó.