El gobierno resolvió mantener los precios de los combustibles para agosto

El gobierno anunció que los precios de los combustibles se mantendrán durante el mes de agosto .

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La nafta Súper 95 se mantiene en $ 88,67 por litro.

El gasoil 50S seguirá en $ 58,68 por litro, mientras que el supergás también lo hará en $ 93,56 por kilogramo. De esta manera, la garrafa de 13 kilogramosseguirá costando unos $ 1.200.

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Nafta y gasoil para agosto: el fin de la tregua en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre los combustibles

Las precios de venta al públicó de referencia que publica Ursea marcaban subas de $ 0,27 en nafta Súper 95 y de $ 7,51 en gasoil común para agosto.

Antes de que se conocieran los nuevos precios, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, había adelantado que habría "buenas noticias" para los uruguayos.

El informe del Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Industria, señala que, en línea con los precios internacionales, la nafta Súper 95 debería haber subido 0,3% y el Gasoil 50S 12,8%.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios tal cual se habían fijado para julio, mes en el que se había registrado una rebaja respecto a junio.

Señalaron que la decisión respondía a una estrategia para "amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente".