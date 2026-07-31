"Es maravilloso": Orsi destacó mensaje de la jefa del FMI, que dijo que Uruguay está "haciendo las cosas bien"

El presidente Yamandú Orsi calificó de "maravilloso" el mensaje de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien consideró que Uruguay está "haciendo las cosas bien", en el marco de su visita al país.

“ Me encantó, por supuesto nos pidió: 'Bueno, tienen que ser más audaces'. Y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso ”, dijo Orsi en una rueda de prensa consignada por Subrayado.

Georgieva aseguró este jueves en una actividad del Banco Central del Uruguay (BCU) que el país estaba " haciendo las cosas bien ", pero que necesitaba crecer más.

Orsi y la jefa del FMI se reunieron en Torre Ejecutiva: destacaron la estabilidad de Uruguay y su marco fiscal

"No se puede poner la estabilidad en un refrigerador; no se puede comprar una casa solo a base de estabilidad. Realmente se necesita más crecimiento", había dicho la directora del FMI, quien mantuvo esa misma jornada una reunión con Orsi en Torre Ejecutiva, en la que participaron el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

El presidente se trasladó este viernes a Artigas para encabezar la reinauguración del Puente Internacional de la Concordia, que une la uruguaya Artigas con la brasileña Quaraí.

Las declaraciones de Georgieva

En su visita al país, la directora del FMI sostuvo que Uruguay está "haciendo las cosas bien" y remarcó la solidez de sus instituciones, además de considerar que el consenso político y social ha permitido mantener un rumbo económico consistente. “No vine antes porque están haciendo las cosas tan bien y hay tantos países que no”, afirmó al inicio de su exposición en el Banco Central (BCU).

Georgieva respaldó, además, la estrategia del BCU para reducir la inflación y promover la desdolarización de la economía. Destacó que alcanzar una inflación de 4,5% fue “realmente impresionante” y recomendó mantener esa meta durante un tiempo antes de fijar nuevos objetivos. También señaló que fortalecer el uso de la moneda nacional permitirá al país enfrentar mejor los choques externos.

No obstante, advirtió que la estabilidad debe traducirse en un mayor crecimiento. “No se puede poner la estabilidad en un refrigerador; no se puede comprar una casa solo a base de estabilidad. Realmente se necesita más crecimiento”, afirmó. En ese sentido, instó a Uruguay a aprovechar mejor su potencial y afrontar los desafíos del contexto internacional con “un poco más de coraje”.