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Encontraron una cría de yacaré junto a un contenedor de basura en Montevideo: especialistas afirmaron que hay "abandono y maltrato animal"

El animal tiene algunas heridas en la piel que probablemente sean por la exposición de la piel al frío, detallaron los especialistas

4 de agosto de 2026 10:42 hs
yacare
Cría de yacaré encontrado en el barrio La Unión de Montevideo

Cría de yacaré encontrado en el barrio La Unión de Montevideo

Foto: centro Alternatus Uruguay

Una vecina del barrio de La Unión (Montevideo) fue a tirar la basura a una volqueta como todas las mañana cuando se encontró algo atípico: en una jaula pequeña, al lado del contenedor, había una cría de yacaré.

La mujer se contactó rápidamente con el centro Alternatus Uruguay para la conservación de la vida silvestre, quienes enviaron uno de sus colaboradores hacia el lugar de los hechos.

El animal en cuestión es una cría de yacaré overo, una especie que se ubica principalmente al norte del río Negro, pero que por alguna razón llegó hasta la capital. Las autoridades del centro creen que pudo haber alguna confusión y se pudo haber pensado que se trataba de un "lagartito para mascota".

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El responsable del centro, Ignacio Etchandy, calificó la situación de "abandono y maltrato animal". "Es maltrato porque en esta época del año los reptiles nativos de Uruguay, como es el caso del caimán, están refugiados para protegerse de las inclemencias del tiempo. No pueden quedar expuestos de la manera que quedó este animal", dijo Etchandy en redes sociales.

El espécimen encontrado forma parte de "una especie protegida" y señaló que "actualmente no está funcionando ningún criadero habilitado para la comercialización de esa especie a particulares". Por esta razón Etchandy afirmó que "es prácticamente evidentemente que se trata de una tenencia clandestina".

"Tiene algunas heridas que son probablemente de la exposición de la piel al frío. Se va a realizar un gran esfuerzo para que este animal pueda recuperarse y ser reintroducido a la vida silvestre", agregó el responsable de Alternatus Uruguay. "Todo esto se puede evitar si no te llevas los bichos de la naturaleza para tu casa", sentenció.

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