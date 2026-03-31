Encontraron una serpiente venenosa en el Parque Rodó: Alternatus Uruguay explicó por qué apareció ahí

Alternatus Uruguay compartió en las últimas horas el rescate de una nueva serpiente crucera (Bothrops alternatus). Esta vez el animal no fue encontrado en Maldonado, sino en Montevideo, sobre la zona del Parque Rodó.
Mediante sus redes sociales, la organización animalista divulgó el video del detalle del rescate que fue realizado por un veterinario "especialista en el manejo de fauna silvestre".
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"Gracias al veterinario Federico Golin, que se la jugó y acudió a retirar de la rambla de Montevideo a una crucera (Bothrops alternatus), tras las canteras del Parque Rodó", destacaron en Instagram.
La aparición de la serpiente fue reportada por una familia de la zona, según explicaron desde Alternatus.
En cuanto al avistamiento del animal en Montevideo, la organización explicó que este se debió a las "recientes y abundantes precipitaciones" que "han provocado el desplazamiento de la fauna, especialmente de aquellas especies que residen en cuerpos de agua y sus riberas".
Esta es la tercera crucera vista en Montevideo en los últimos meses, las otras dos fueron encontradas en las playas de Carrasco y de Punta Yeguas.
La crucera es una especie de serpiente venenosa cuyo hábitat natural incluye zonas costeras y rurales del Uruguay.