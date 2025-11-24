Encontraron una zorrita de dos meses en Punta Carretas: Alternatus denuncia posible caso de "tenencia ilegal"

Alternatus Uruguay rescató a un zorrita de dos meses que fue encontrada en un estacionamiento en barrio Punta Carretas . Se desconoce el motivo de la permanencia del animal en la ciudad, pero desde el colectivo apuntan a un posible caso de "tenencia ilegal de fauna silvestre" .

"Los trabajadores del estacionamiento escucharon unos sonidos, crían que eran aves, hasta que finalmente encontraron un cachorro de zorro en plena ciudad de Montevideo ", comenzaron contando desde Alternatus.

Luego de que les avisaran de la situación, el veterinario del colectivo, Gonzalo Tomma, fue hasta el lugar y comprobó que trataba de un cachorro de zorro gris (Lycalopex gymnocercus) de al menos 2 meses y medio, hembra, en "buen estado de salud" .

"El motivo de la permanencia de este animal silvestre en plena ciudad se desconoce, probablemente se trate de un caso de tenencia ilegal de fauna silvestre ", explican.

Ante esta situación, desde el colectivo recordaron que la tenencia de fauna silvestre está prohibida siempre que no se trate de ejemplares que hayan nacido en un criadero habilitado.

Sin embargo, en Montevideo "no existen" criaderos habilitados para la reproducción de esta especie.

"El Ministerio de Ambiente definirá en que lugar se realizará el período de adaptación a la vida silvestre para luego liberarlo en una zona natural segura", informan y añaden que el animal permanecerá, mientras tanto, con Alternatus Uruguay.