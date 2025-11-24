Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Encontraron una zorrita de dos meses en Punta Carretas: Alternatus denuncia posible caso de "tenencia ilegal"

Desde el colectivo recordaron que la tenencia de fauna silvestre está prohibida siempre que no se trate de ejemplares que hayan nacido en un criadero habilitado y en Montevideo no criaderos habilitados para la reproducción de esta especie

24 de noviembre 2025 - 9:55hs
Alternatus Uruguay rescató a una zorrita

Alternatus Uruguay rescató a una zorrita

Captura de video de Alternatus Uruguay
Instagram: Alternatus Uruguay

Alternatus Uruguay rescató a un zorrita de dos meses que fue encontrada en un estacionamiento en barrio Punta Carretas. Se desconoce el motivo de la permanencia del animal en la ciudad, pero desde el colectivo apuntan a un posible caso de "tenencia ilegal de fauna silvestre".

"Los trabajadores del estacionamiento escucharon unos sonidos, crían que eran aves, hasta que finalmente encontraron un cachorro de zorro en plena ciudad de Montevideo", comenzaron contando desde Alternatus.

Luego de que les avisaran de la situación, el veterinario del colectivo, Gonzalo Tomma, fue hasta el lugar y comprobó que trataba de un cachorro de zorro gris (Lycalopex gymnocercus) de al menos 2 meses y medio, hembra, en "buen estado de salud".

Más noticias
Alternatus Uruguay rescató una anaconda
RESCATE

Alternatus Uruguay rescató una anaconda amarilla juvenil en Nueva Palmira: padecía hipotermia

Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada
MANO PELADA

Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada; ONG Socobioma se encargará de su cuidado

"El motivo de la permanencia de este animal silvestre en plena ciudad se desconoce, probablemente se trate de un caso de tenencia ilegal de fauna silvestre", explican.

Ante esta situación, desde el colectivo recordaron que la tenencia de fauna silvestre está prohibida siempre que no se trate de ejemplares que hayan nacido en un criadero habilitado.

Sin embargo, en Montevideo "no existen" criaderos habilitados para la reproducción de esta especie.

"El Ministerio de Ambiente definirá en que lugar se realizará el período de adaptación a la vida silvestre para luego liberarlo en una zona natural segura", informan y añaden que el animal permanecerá, mientras tanto, con Alternatus Uruguay.

Temas:

Alternatus Punta Carretas Zorro Montevideo Alternatus Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al derecho penal del enemigo
DEFENSA

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al "derecho penal del enemigo"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos