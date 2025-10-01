Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Jueves:
Mín  12°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / MANO PELADA

Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada; ONG Socobioma se encargará de su cuidado

El mano pelada es una especie de mamífero nativo que vive en los montes uruguayos y guardia relación con el mapache norteamericano

1 de octubre 2025 - 15:18hs
Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada

Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada

X: @AlternatusUy
Instagram: Alternatus Uruguay

Con apoyo de la gente y personal del Ministerio de Ambiente, la organización Alternatus Uruguay rescató en las últimas horas a un cachorro de mano pelada (Procyon cancrivorus), también conocido como "mapache uruguayo", un animal en peligro de extinción dentro del país.

"En la gente del campo hay mucha nobleza y casos así merecen un gran reconocimiento", escribieron desde Alternatus en una publicación en Instagram.

En un video compartido por el centro en el mismo posteo, Juan Pablo Fumero, quien encontró al animal, relató que mientras se estaba con su hija, esta lo alertó por un animal que estaba chillando. Luego, rápidamente, avistó al cachorro frente a los pinos.

Más noticias
Álvaro Danza. Archivo
DECLARACIÓN JURADA

Sueldo de ASSE de $ 130 mil representa la quinta parte de los ingresos mensuales de Álvaro Danza

Lorena Ponce de León en la presentación de su libro De palabra
NUEVO LIBRO

Lorena Ponce de León presentó su libro "De palabra" en la Intendencia de Montevideo por la Feria del Libro

Inicialmente, dejaron al animal en el lugar esperando que este fuera recogido por su madre, pero no ocurrió.

"Quedó el bichito por allí y luego fui de vuelta, andaba en ese mismo lugar y siento que estaba chillando, entonces digo: 'bueno, ahora sí, no lo puedo seguir dejando'", contó el hombre.

Fumero se llevó el animal hasta su casa y junto a su familia lo cuidaron hasta finalmente darle aviso a Alternatus Uruguay, quienes se encargaron de su rescate.

"Un cachorro de mano pelada (Procyon cancrivorus) tuvo una segunda oportunidad gracias al trabajo en equipo entre la comunidad rural, las autoridades y las instituciones dedicadas a la conservación de vida silvestre", destacaron en la misma publicación.

El mano pelada es una especie de mamífero nativo que vive en los montes uruguayos y guardia relación con el mapache norteamericano. Tiene pelos en todo su cuerpo menos en las manos.

En su cara cuenta con un antifaz negro y una la cola larga y anillada, según describe la página oficial del Sistema Departamental Zoológico Montevideo.

Desde Ambiente se definió que el cachorro fuera recibido por la ONG Socobioma donde "harán lo posible para garantizar su bienestar y rehabilitación", aseguran desde el centro.

Temas:

Alternatus Uruguay ONG Ministerio de Ambiente

Seguí leyendo

Las más leídas

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
CHAMPIONS LEAGUE

Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y tras viajar 14.000 km, lo dejó en el banco y no jugó en la goleada 5-0 ante Kairat por Champions League

Parador del Parque Rodó
INTENDENCIA

"No fuimos parte de este proceso": gestión de Bergara dijo desconocer motivos detrás de cesión de 20 años del parador del Parque Rodó

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

El proyecto que surgió a partir del efecto Temu: empresa invertirá US$ 13 millones en terminal de ecommerce
ECOMMERCE

El proyecto que surgió a partir del efecto Temu: empresa invertirá US$ 13 millones en terminal de ecommerce

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos