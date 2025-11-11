Dólar
Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

El capitán aurinegro habló de varios temas antes de enfrentar a Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

11 de noviembre 2025 - 13:28hs
Maximiliano Olivera en Peñarol

Maximiliano Olivera en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol tuvo libre este martes en Los Aromos luego de haber entrenado el lunes de cara a lo que será un partido decisivo el próximo domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario contra Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, para intentar clasificar a las finales contra su eterno rival, Nacional.

Las palabras de Maximiliano Olivera

Maximiliano Olivera habló este martes sobre su lesión y de otros tópicos que tienen que ver con la decisión de la Liga AUF Uruguaya.

"Vengo bastante bien de la lesión. Esta semana me voy a estar probando para saber si llego al domingo. Ayer hice casi todos los ejercicios, me estoy probando y moviéndome con pelota. Entre miércoles y jueves ya me voy a meter con el grupo entero", dijo el capitán aurinegro al programa Convocados de El Espectador Deportes.

"Sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo y teníamos que luchar hasta el final. Hasta el final peleamos la Tabla Anual, aunque sabíamos que esto que pasó era una chance. Ahora hay que enfrentar a Liverpool que es un rival duro que genera respeto", agregó.

Luego de un mal arranque de Peñarol en el año -que le terminó costando la Tabla Anual y el Torneo Apertura- el equipo mejoró mucho.

20251019 Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy
Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera

Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera

Así lo resumió Olivera: "Agarramos una mala racha y nuestro cambio fue con la Copa Libertadores. Cambiamos el chip, sabíamos que no podíamos fallar en la fase de grupos y ahí comenzó el cambio y mejoramos de cara al resto del año".

"Tengo un coaching deportivo que se llama Agustín y me ayuda a no creerme todo lo malo que se dice en las redes o en la prensa. Hubo un momento difícil que él me ayudó y Diego fue fundamental, me dio confianza, me bancó en los malos momentos y supo darme un tirón de orejas cuando me necesitaba. Esas cosas me fueron ayudando a no quedarme y cambié la cabeza y empecé a mejorar", sostuvo.

Sobre las protestas del club y de Ignacio Ruglio contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los arbitrajes, también dio su opinión: "Escuchamos y leemos todo sobre los temas políticos de la AUF. Obviamente sabemos que el club está enfrentado con la conducción actual y que eso puede perjudicarnos. Pero tratamos de no pensar en cosas extras”.

Sobre los arbitrajes, el capitán de Peñarol sostuvo que "adentro de la cancha el diálogo con los árbitros fue muy bueno, con algunos mejor que con otros y no vi nada que me llamara la atención. Sí en jugadas que uno ve que le llaman la atención. La que más nos quedó fue la plancha de Báez a Javier el año pasado en un clásico que no se entiende que el VAR no llame al árbitro (que era Leodán González)".

Clásico campeonato clausura 2025/Lucas Villalba, Maximiliano Olivera

Maximiliano Olivera habló sobre la jugada de Maximiliano Gómez de Nacional, que se tiró con los dos pies hacia adelante, contra Lucas Agazzi de Defensor Sporting.

"Viendo la forma en que se tiró, lo mínimo era foul y después era amarilla (y hubiera sido expulsión por segunda roja), Son jugadas que son obvias. Sí me sorprendió que no lo amonestara".

También fue consultado sobre las palabras del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, cuando hace semanas dijo que en Peñarol, Maximiliano Olivera iba siempre sobre los jueces y eso no lo veía en Nacional.

"No la escuché, pero me la mandó un amigo. Me dio gracia aquella declaración de Flavio Perchman porque me criticaba a mí pero le reclamaba a los jugadores de Nacional que hicieran lo mismo y después dijo que estaba bien lo que hacía porque iba arriba de los árbitros. Seguro quiso meterle presión a los jueces para que no me dejen hablar por mí”.

Sobre no haya entrega de trofeo de campeón de la Liga AUF Uruguaya en el campo del rival, como informó Referí este lunes, el capitán carbonero, también habló.

“No estoy de acuerdo con que no se pueda levantar la copa en la cancha del otro porque es lo más lindo. Estás esperando todo el año para ese momento. Pero se entiende por todo lo que ha pasado los últimos partidos", sostuvo.

