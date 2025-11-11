Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIVERPOOL

José Luis Palma: su "ilusión" de cerrar Belvedere con una vuelta olímpica de Liverpool y el "silencio" sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo

"He descubierto después de mucho tiempo que el silencio es mi mejor amigo", dijo Palma al ser consultado sobre los derechos de televisión

11 de noviembre 2025 - 13:20hs
José Luis Palma, presidente de Liverpool

José Luis Palma, presidente de Liverpool

Foto: Inés Guimaraens

José Luis Palma, presidente de Liverpool, dijo que se ilusiona con dar una vuelta olímpica de la Liga AUF Uruguaya en el último partido de Liverpool en su Estadio Belvedere, y rechazó opinar sobre la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, porque el silencio es su "mejor amigo".

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Palma aseguró que tiene "la ilusión" de clasificar a la final del campeonato, para lo que deberá vencer a Peñarol en la semifinal de este domingo a las 18:00, en el Estadio Centenario.

Luego de eso, desea que el sorteo le permita definir la final en Belvedere, en lo que sería el último partido de esa cancha antes de su remodelación. "Sería tocar el cielo, el último partido dando la vuelta olímpica de un campeonato uruguayo", afirmó el presidente negriazul.

Palma también explicó que en la semifinal del domingo la hinchada de Liverpool irá a la Tribuna América, del lado de la Ámsterdam.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

Mientras Liverpool aguarda una difícil recuperación de Kevin Amaro, Peñarol tendrá el regreso de tres titulares para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Según el directivo, esto se debe a que Liverpool salió sorteado como locatario, y el banco para el equipo de esa condición es el que está sobre ese costado. "Lo normal es que los jugadores de Liverpool calienten, y que el banco y entrenador y ayudantes estén con su público", agregó.

El presidente afirmó que ve a su equipo "muy bien" de cara a la definición y, consultado sobre el año que viene, aseguró que hará "el mayor esfuerzo posible" para retener al entrenador Joaquín Papa y a Abel Hernández, hasta el momento goleador del campeonato.

Palma rechazó hablar sobre los derechos de TV: "El silencio es mi mejor amigo"

A Palma también le preguntaron su opinión sobre las 17 propuestas que se presentaron para los tres bloques de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, pero rechazó hablar sobre el tema.

"Me he llamado a silencio, he descubierto después de mucho tiempo que el silencio es mi mejor amigo", afirmó cuando fue consultado sobre este tema.

El presidente negriazul tampoco quiso conversar sobre su postura sobre el reparto de los ingresos por la venta de los derechos.

Temas:

José Luis Palma Liverpool Belvedere Derechos de televisión del fútbol uruguayo Peñarol Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura
ENTRADAS

Precios de las entradas para Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos