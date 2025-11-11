José Luis Palma: su "ilusión" de cerrar Belvedere con una vuelta olímpica de Liverpool y el "silencio" sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo

José Luis Palma, presidente de Liverpool , dijo que se ilusiona con dar una vuelta olímpica de la Liga AUF Uruguaya en el último partido de Liverpool en su Estadio Belvedere , y rechazó opinar sobre la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo , porque el silencio es su "mejor amigo".

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Palma aseguró que tiene "la ilusión" de clasificar a la final del campeonato , para lo que deberá vencer a Peñarol en la semifinal de este domingo a las 18:00, en el Estadio Centenario.

Luego de eso, desea que el sorteo le permita definir la final en Belvedere, en lo que sería el último partido de esa cancha antes de su remodelación. "Sería tocar el cielo, el último partido dando la vuelta olímpica de un campeonato uruguayo", afirmó el presidente negriazul.

Palma también explicó que en la semifinal del domingo la hinchada de Liverpool irá a la Tribuna América , del lado de la Ámsterdam.

Según el directivo, esto se debe a que Liverpool salió sorteado como locatario, y el banco para el equipo de esa condición es el que está sobre ese costado. "Lo normal es que los jugadores de Liverpool calienten, y que el banco y entrenador y ayudantes estén con su público", agregó.

El presidente afirmó que ve a su equipo "muy bien" de cara a la definición y, consultado sobre el año que viene, aseguró que hará "el mayor esfuerzo posible" para retener al entrenador Joaquín Papa y a Abel Hernández, hasta el momento goleador del campeonato.

Palma rechazó hablar sobre los derechos de TV: "El silencio es mi mejor amigo"

A Palma también le preguntaron su opinión sobre las 17 propuestas que se presentaron para los tres bloques de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, pero rechazó hablar sobre el tema.

"Me he llamado a silencio, he descubierto después de mucho tiempo que el silencio es mi mejor amigo", afirmó cuando fue consultado sobre este tema.

El presidente negriazul tampoco quiso conversar sobre su postura sobre el reparto de los ingresos por la venta de los derechos.